Íslenski boltinn

Þriðji ætt­liðurinn sem spilar með FH

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Viktor Nói Viðarsson er mættur í Kaplakrika.
Hinn nítján ára Viktor Nói Viðarsson er genginn í raðir FH frá Gent í Belgíu. Hann kemur úr mikilli FH-fjölskyldu og skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.

Viktor er sonur Arnars Þórs Viðarssonar, fyrrverandi leikmanns FH og fyrrverandi leikmanns og þjálfara íslenska landsliðsins. Afi hans, Viðar Halldórsson, er einnig fyrrverandi leikmaður FH.

Viktor hefur leikið átta leiki fyrir U-19 ára landslið Íslands en hann hefur einnig leikið fyrir yngri landslið Belgíu. Móðir hans er belgísk og hann hefur alla tíð búið þar í landi.

Eftir að hafa verið á mála hjá Lokeren gekk Viktor, sem leikur í stöðu miðjumanns, í raðir Gent fyrir sex árum.

FH, sem endaði í 6. sæti Bestu deildarinnar í fyrra, mætir ÍBV á Hásteinsvelli í 1. umferð deildarinnar 12. apríl næstkomandi.

Besta deild karla FH

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið