Hinn nítján ára Viktor Nói Viðarsson er genginn í raðir FH frá Gent í Belgíu. Hann kemur úr mikilli FH-fjölskyldu og skrifaði undir tveggja ára samning við félagið.
Viktor er sonur Arnars Þórs Viðarssonar, fyrrverandi leikmanns FH og fyrrverandi leikmanns og þjálfara íslenska landsliðsins. Afi hans, Viðar Halldórsson, er einnig fyrrverandi leikmaður FH.
Viktor Nói Viðarsson gengur til liðs við Fimleikafélagið og gerir tveggja ára samning 🤝“Við erum mjög ánægðir með að hafa fengið Viktor Nóa til liðs við okkur. Hann kemur úr góðum skóla í Belgíu, er kominn með þó nokkra reynslu úr fullorðins fótbolta og hefur akkúrat þá… pic.twitter.com/vKzWYI6hOJ— Fimleikafélag Hafnarfjarðar (@fhingar) March 23, 2026
Viktor Nói Viðarsson gengur til liðs við Fimleikafélagið og gerir tveggja ára samning 🤝“Við erum mjög ánægðir með að hafa fengið Viktor Nóa til liðs við okkur. Hann kemur úr góðum skóla í Belgíu, er kominn með þó nokkra reynslu úr fullorðins fótbolta og hefur akkúrat þá… pic.twitter.com/vKzWYI6hOJ
Viktor hefur leikið átta leiki fyrir U-19 ára landslið Íslands en hann hefur einnig leikið fyrir yngri landslið Belgíu. Móðir hans er belgísk og hann hefur alla tíð búið þar í landi.
Eftir að hafa verið á mála hjá Lokeren gekk Viktor, sem leikur í stöðu miðjumanns, í raðir Gent fyrir sex árum.
FH, sem endaði í 6. sæti Bestu deildarinnar í fyrra, mætir ÍBV á Hásteinsvelli í 1. umferð deildarinnar 12. apríl næstkomandi.