Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis, er nokkuð bjartsýnn fyrir úrslitaleik dagsins við KR í Lengjubikar karla í fótbolta. Hann segir hungur í bikar í Árbæ en gerir sér grein fyrir því að verkefnið er ekki einfalt.
„Þetta verður hörkuleikur. KR er náttúrulega með mjög gott lið og góðan þjálfara. En við höfum staðið okkur vel í Lengjubikarnum hingað til. Það hefur verið stígandi í okkar leik og við erum spenntir því að takast á við KR-ingana,“ segir Heimir í samtali við Sýn.
Fylkir vann Þór 2-0 á Akureyri á þriðjudaginn var til að tryggja sæti sitt í úrslitunum við KR-ingana og mæta ferskir til leiks.
„Við spiluðum vel fyrir norðan gegn sterku liði Þórs á þriðjudaginn og við höfum fengið góðan tíma til að jafna okkur á því og verðum klárir,“ segir Heimir.
KR vann Stjörnuna í hinum úrslitaleiknum í Garðabæ fyrir sléttri viku, 4-0. Sá leikur hefði hæglega getað endað 10-0 þar sem Vesturbæingar voru með öll völd.
Heimir hefur eðlilega greint þann leik fyrir verkefni dagsins og er þá spurður hverju við megi búast. Voru KR-ingarnar svona svakalega góðir eða Stjarnan svona slök þar?
„Ég fór yfir þann leik. KR-ingarnir voru góðir og Stjörnumenn hittu ekki á sinn besta dag. Óskar spilar náttúrulega áhættusækinn fótbolta svo það eru ýmsir möguleikar fyrir okkur sóknarlega. Fyrst og fremst fyrir okkur snýst þetta um að við verðum sterkir varnarlega,“ segir Heimir og bætir við:
„KR er með mörg vopn í sínu vopnabúri þannig að við þurfum að einblína svolítið á sterkan varnarleik og reyna að meiða þá sóknarlega.“
Í leik síðustu helgar komust Stjörnumenn vart yfir miðju allar 90 mínútur leiksins. Þeir lentu á vegg í sífellu er þeir reyndu að spila sig í gegnum þétta miðju KR sem pressaði látlaust.
Heimir vill væntanlega draga lærdóm af því. Á að forðast uppspil gegnum miðjuna?
„KR-ingarnir eru mjög góðir að setja pressu á lið þegar þau spila boltanum inn á miðjuna og góðir í pressunni yfirhöfuð. Við þurfum að vera fljótir að koma boltanum af miðjunni út í vængina og ef þeir eru hátt með línuna þurfum við að vera klókir að setja boltann inn fyrir vörnina. Það þýðir lítið fyrir okkur að reyna að spila gegnum miðjuna hjá KR,“
„Þegar þeir tapa boltanum eru þeir mjög góðir að vinna hann aftur. Þá þurfum við að vera klókir, þegar við vinnum boltann að missa hann ekki slæmum stöðum þar sem er stutt í markið okkar,“ segir Heimir.
Aðspurður um hvort hann sé bjartsýnn að hann sé einum bikar ríkari eftir daginn segir Heimir:
„Ég er alltaf bjartsýnn en við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að spila mjög góðan leik. En á móti kemur að Fylkismenn eru hungraðir í að vinna eitthvað og það er möguleiki á því á eftir. Við þurfum að sýna tennurnar og mæta klárir klukkan tvö.“
Líkt og Heimir nefnir hefst leikur Fylkis og KR klukkan 14:00.
