Gleði­fréttir fyrir FH-konur sem halda Andreu Rán

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir mun áfram stjórna umferðinni á miðju FH í sumar.
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir mun áfram stjórna umferðinni á miðju FH í sumar. Vísir/ÓskarÓ

Miðjumaðurinn Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir verður áfram með FH í Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar.

Andrea Rán hefur framlengt samning sinn um eitt ár og verður því áfram í FH-treyjunni allt tímabilið.

Þetta eru frábærar fréttir enda öflugur og reyndur leikmaður á ferðinni fyrir hið unga FH-lið.

Andrea kom til FH eftir EM-hléið í fyrra og hjálpaði liðinu að ná öðru sæti á bæði Íslandsmótinu sem og í bikarkeppninni.

Hún kom þá til liðsins frá Tampa Bay Sun í Bandaríkjunum og var með þrjú mörk og þrjár stoðsendingar í þrettán deildarleikjum.

