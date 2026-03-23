Miðjumaðurinn Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir verður áfram með FH í Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar.
Andrea Rán hefur framlengt samning sinn um eitt ár og verður því áfram í FH-treyjunni allt tímabilið.
Þetta eru frábærar fréttir enda öflugur og reyndur leikmaður á ferðinni fyrir hið unga FH-lið.
Andrea kom til FH eftir EM-hléið í fyrra og hjálpaði liðinu að ná öðru sæti á bæði Íslandsmótinu sem og í bikarkeppninni.
Hún kom þá til liðsins frá Tampa Bay Sun í Bandaríkjunum og var með þrjú mörk og þrjár stoðsendingar í þrettán deildarleikjum.
