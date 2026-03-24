KR og Valur mætast í Mjólkurbikarnum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
KR hefur fjórtán sinnum orðið bikarmeistari en Valur ellefu sinnum.
Dregið var í 32-liða úrslit Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Reykjavíkurstórveldin og erkifjendurnir KR og Valur drógust saman.

Tvö sigursælustu liðin í sögu bikarkeppninnar, KR og Valur, leiða saman hesta sína.

Tveir aðrir leikir milli Bestu deildar-liða verða í 32-liða úrslitunum. Fram mætir Víkingi og Þór og FH eigast við.

Bikarmeistarar Vestra fá Leikni R. eða Smára í heimsókn. Vestramenn unnu Valsmenn í úrslitaleik síðasta árs, 1-0.

Enn á eftir að leika tvo leiki 1. umferð Mjólkurbikarsins og alla í 2. umferðinni. Því liggur enn ekki ljóst fyrir hvaða lið komast í 32-liða úrslitin fyrir utan liðin úr Bestu deildinni og Vestra.

Leikirnir í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins fara fram 4.-7. apríl næstkomandi.

Leikirnir í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla

  • ÍBV - Þróttur R./Víkingur Ó.
  • Vestri - Leiknir R./Smári
  • Fjölnir/Víðir - HK/BF108
  • ÍA - Haukar/KFR
  • KR - Valur
  • Þór - FH
  • Stjarnan - Selfoss/Augnablik
  • Fylkir/KV - KFA/Sindri
  • Léttir/Stokkseyri/Árbær - Ægir/Reynir S.
  • Grótta/Úlfarnir - Álftanes/Kári
  • Tindastóll/Magni - Njarðvík/Hvíti riddarinn
  • Elliði/Grindavík - Keflavík
  • Völsungur/Kormákur/Hvöt - Breiðablik
  • Fram - Víkingur R.
  • Höttur/Neisti D. - KA
  • ÍR/Afturelding - Ýmir/KFS/Þorlákur
