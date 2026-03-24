KR og Valur mætast í Mjólkurbikarnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. mars 2026 12:26 KR hefur fjórtán sinnum orðið bikarmeistari en Valur ellefu sinnum. vísir/guðmundur Dregið var í 32-liða úrslit Mjólkurbikars karla í fótbolta í dag. Reykjavíkurstórveldin og erkifjendurnir KR og Valur drógust saman. Tvö sigursælustu liðin í sögu bikarkeppninnar, KR og Valur, leiða saman hesta sína. Tveir aðrir leikir milli Bestu deildar-liða verða í 32-liða úrslitunum. Fram mætir Víkingi og Þór og FH eigast við. Bikarmeistarar Vestra fá Leikni R. eða Smára í heimsókn. Vestramenn unnu Valsmenn í úrslitaleik síðasta árs, 1-0. Enn á eftir að leika tvo leiki 1. umferð Mjólkurbikarsins og alla í 2. umferðinni. Því liggur enn ekki ljóst fyrir hvaða lið komast í 32-liða úrslitin fyrir utan liðin úr Bestu deildinni og Vestra. Leikirnir í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins fara fram 4.-7. apríl næstkomandi. Leikirnir í 32-liða úrslitum Mjólkurbikars karla ÍBV - Þróttur R./Víkingur Ó. Vestri - Leiknir R./Smári Fjölnir/Víðir - HK/BF108 ÍA - Haukar/KFR KR - Valur Þór - FH Stjarnan - Selfoss/Augnablik Fylkir/KV - KFA/Sindri Léttir/Stokkseyri/Árbær - Ægir/Reynir S. Grótta/Úlfarnir - Álftanes/Kári Tindastóll/Magni - Njarðvík/Hvíti riddarinn Elliði/Grindavík - Keflavík Völsungur/Kormákur/Hvöt - Breiðablik Fram - Víkingur R. Höttur/Neisti D. - KA ÍR/Afturelding - Ýmir/KFS/Þorlákur