Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur fundið sig knúna til að leiðrétta fréttaflutning varðandi Gabríel Aron Sævarsson, tvítugan leikmann liðsins, og ástæður þess að hann var lánaður frá félaginu.
Í grein á vef DV var sagt frá því að Kristján Óli Sigurðsson hefði í hlaðvarpsþættinum Þungavigtinni fullyrt að leikmenn Breiðabliks hefðu kallað eftir því að Gabríel Aron færi frá félaginu. Það væri ástæða þess að hann væri nú farinn að láni til Hauka.
Þessi umfjöllun á ekki við nein rök að styðjast og er engum til framdráttar, segir í yfirlýsingu Breiðabliks í dag.
Breiðablik keypti Gabríel Aron í fyrra frá Keflavík og lánaði hann um leið til ÍR, og lék hann alls 19 leiki í Lengjudeildinni á síðasta tímabili.
Hann hefur nú verið lánaður til Hauka í 2. deild fyrir komandi tímabil en Haukar ætla sér stóra hluti og stefna upp um deild í sumar.
„Frá því að Gabríel Aron kom til Breiðabliks var hugmyndin að lána hann í neðri deild, þar sem hann myndi öðlast mikilvæga reynslu og spilatíma. Hann hefur æft með liðinu af fullum krafti og staðið sig vel. Það er mjög algengt að ungir leikmenn fari á lán og hafa margir af okkar lykilleikmönnum gert það og hlotið af því mikilvæga reynslu,“ segir í yfirlýsingu Breiðabliks sem félagið kaus að gefa út til að „verja heiður leikmannsins og félagsins.“
