Glódís Perla fékk dæmt á sig víti á Old Trafford en fagnaði sigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. mars 2026 21:56 Glódís Perla Viggósdóttir fylgist með þegar liðsfélagi hennar reynir að bjarga á marklínunni eftir skalla Hönnu Lundkvist. Getty/Carl Recine Bayern München er í ágætum málum í átta liða úrslitum Meistaradeildar kvenna í fótbolta eftir 3-2 sigur í fyrri leik sínum við Manchester United en leikurinn fór fram á Old Trafford. Bæjarar komust yfir eftir aðeins tvær mínútur og svo aftur í seinni hálfleik en fengu á sig tvö jöfnunarmörk. Momoko Tanikawa tryggði liðinu sigur aftur á móti sigurinn sex mínútum fyrir leikslok. Danska landsliðskonan Pernille Harder skoraði tvö fyrstu mörkin en fyrra mark Manchester United kom úr vítaspyrnu sem var dæmd á íslenska landsliðsfyrirliðann Glódísi Perlu Viggósdóttur. Pernille Harder skoraði fyrsta mark leiksins á 2. mínútu eftir stoðsendingu frá Arianna Caruso. Glódís Perla fékk boltann í höndina í vítateignum og dómarinn dæmdi á punktinn. Maya Le Tissier tók vítið og jafnaði í 1-1 á 24. mínútu. Þannig var staðan þar til á 71. mínútu þegar Harder var aftur á ferðinni en núna eftir stoðsendingu frá Momoko Tanikawa. United-konur voru ekki hættar og Hanna Lundkvist jafnaði metin með skalla eftir stoðsendingu Le Tissier úr hornspyrnu. Tanikawa átti lokaorðið á 84. mínútu eftir stoðsendingu frá Franzisku Kett. Mikilvægur sigur fyrir Glódísi Perlu og félaga sem eru einu skrefi nær undanúrslitunum. Barcelona er í frábærum málum eftir 6-2 útisigur á Real Madrid í einvígi erkifjendanna í öðrum leik í átta liða úrslitum keppninnar. Barcelona á seinni leikinn á heimavelli. Ewa Pajor skoraði tvö mörk fyrir Barcelona en hin mörkin skoruðu Esmee Brugts, Irene Paredes, Vicky López og Alexia Putellas.