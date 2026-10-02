Uppljóstarinn Rui Pinto, maðurinn á bakvið vefsíðuna Football Leaks sem lak meðal annars gögnum sem komu upp um brot Manchester City á fjárhagsreglum ensku úrvalsdeildarinnar, mun ekki njóta verndar í heimalandi sínu mikið lengur. Hann óttast um öryggi sitt og er staða hans sögð grafalvarleg.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá lögfræðingum Rui Pinto en þeim hefur verið gert kunnugt að sérstök öryggisvernd, sem Pinto hefur notið á vegum portúgalska ríkisins sem uppljóstrari, muni enda eftir rúma viku.
Pinto er maðurinn á bak við lekann af umtalsverðu magni gagna um Manchester City sem varð að lokum til þess að enska úrvalsdeildin höfðaði mál gegn félaginu og hefur það nú verið fundið sekt í 114 af 115 ákæruliðum. Þá hefur Pinto einnig komið upp um mál á borð við skattsvik Cristiano Ronaldo.
Eftir uppljóstranir sínar hefur Pinto notið öryggisverndar í Portúgal frá því árið 2020 og allt þar til núna. Án fyrirvara er verið að svipta hann þeirri vernd að sögn lögfræðinga hans sem segja stöðuna alvarlega.
„Staða hans er nú grafalvarleg,“ segir í yfirlýsingu lögfræðinga Pinto. „Í apríl síðastliðnum var ráðist á hann í Lissabon. Afhjúpanir hans vörðuðu valdamikla einstaklinga með gríðarleg fjárráð og mörg af þeim dómsmálum sem af þeim spruttu eru enn í gangi, eins og sést til að mynda á úrskurði óháðrar nefndar ensku úrvalsdeildarinnar varðandi Manchester City sem kveðinn var upp fyrir örfáum dögum. Rui Pinto hefur nú verið sviptur vernduðu dvalarheimili sínu fyrirvaralaust og er hann kominn í afar ótrygga stöðu. Hann verður því berskjaldaðri en nokkru sinni fyrr síðan 2020.“
Það hafi verið samstarf Pinto með portúgalska ríkinu sem varð til þess að hann þurfti í kjölfarið vernd.
„Afhjúpanir hans, sem fjölmörg dóms-, skatta- og íþróttayfirvöld víðs vegar um Evrópu hafa nýtt sér, fyrst og fremst í Frakklandi, hafa stuðlað að auknu gagnsæi og heilindum í fótbolta. Ríkin sem nutu góðs af aðgerðum hans geta ekki einfaldlega snúið baki við þeim sem tók nauðsynlega áhættu til að koma þessum staðreyndum í ljós.“
Lögfræðingar Pinto hafa áfrýjað ákvörðun portúgalskra yfirvalda að svipta hann öryggisvernd. Yfirlýsingu þeirra, sem birtist í færslu á samfélagsmiðlareikningi Rui Pinto á X, má sjá hér fyrir neðan:
O comunicado de imprensa dos meus advogados, Francisco Teixeira da Mota, Luísa Teixeira da Mota, William Bourdon e Vincent Brengarth, relativamente às acções vergonhosas tomadas contra mim pelo Estado português na quarta-feira:COMUNICADO DE IMPRENSALisboa e Paris, 2 de…— Rui Pinto (@RuiPinto_FL) October 2, 2026
O comunicado de imprensa dos meus advogados, Francisco Teixeira da Mota, Luísa Teixeira da Mota, William Bourdon e Vincent Brengarth, relativamente às acções vergonhosas tomadas contra mim pelo Estado português na quarta-feira:COMUNICADO DE IMPRENSALisboa e Paris, 2 de…