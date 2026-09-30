Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ Valur Páll Eiríksson skrifar 30. september 2026 12:01 Micah Richards er niðurbrotinn yfir tíðindunum. Mike Egerton/PA Images via Getty Images Micah Richards, fyrrverandi leikmaður Manchester City, segist niðurbrotinn eftir að hafa lesið fordæmandi sektardóm ensku úrvalsdeildarinnar yfir uppeldisfélagi hans. Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gert „sýndarsamninga“ við fjölda viðskiptaaðila sem hluta af áætlun um að dylja leynilega fjármögnun upp á meira en 830 milljónir punda. Deildin staðfesti að City hefði verið fundið sekt í öllum ákærum sem tengjast brotum á fjármálareglum á tímabilinu 2009–10 til 2017–18, og öllum nema einni sem tengist skorti á samvinnu við rannsóknina. Félagið neitar enn öllum ásökunum og hefur frest til 2. október til að leggja fram áfrýjun. Sú áfrýjun verður lögð fram, enda neitar City áfram sök samkvæmt yfirlýsingu félagsins. Algjörlega niðurbrotinn Á umræddu níu ára tímabili vann liðið ensku úrvalsdeildina þrisvar sinnum og Richards var hluti af meistaraliðinu tímabilið 2011–12. Micah Richards var öflugur með City og þótti meðal efnilegri leikmanna Englands um tíma.MYND/AFP „Fréttirnar ollu mér áhyggjum,“ sagði hann í hlaðvarpinu The Rest is Football. „Ég sá orðin sem enska úrvalsdeildin notaði, „sýndarsamningar“ (e. sham contracts), og ég varð algjörlega niðurbrotinn,“ segir Richards en orðið blekking eða fals (e. sham) kom fyrir fimm sinnum í dómi ensku úrvalsdeildarinnar. 🗣️ @MicahRichards: "It's heartbreaking, the words they use, it's heartbreaking."Micah shares his thoughts on the Man City verdict pic.twitter.com/GUmVeleYE3— The Rest Is Football (@RestIsFootball) September 30, 2026 „Ég var hjá þessu félagi frá því ég var 14 ára. Ég myndi deyja fyrir þetta félag. Ég lét draum minn rætast hjá Manchester City. En að heyra þessar fréttir, og ekki bara ég sem fyrrverandi leikmaður, heldur stuðningsmennirnir, það sem þeir þurfa að ganga í gegnum, það er algjörlega niðurdrepandi.“ Hringdi grátandi í Richards Á meðan Richards var í unglingaakademíu City bjó hann hjá fjölskyldu á svæðinu sem hefur lengi stutt félagið. Hinn 38 ára gamli bætti við: „Maðurinn sem ég bjó hjá, hann hringdi í mig grátandi og spurði mig um upplýsingar sem ég veit ekki. Ég hef ekki svörin til að gefa honum,“ segir Richards einnig í hlaðvarpinu. „Þetta er maður sem hefur stutt félagið í rúm 60 ár og óvissan í kringum þetta er bara átakanleg. Að sjá fyrirsögn af þessu tagi um félag sem ég elska svo mikið, það hefur verið erfitt. Ef maður hlustar á fréttirnar eru þær fordæmandi,“ segir Richards og bætir við: „Ég er sorgmæddur, ég er reiður, ég er svolítið ringlaður því á hinn bóginn hefur maður hlið City á málinu.“ Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Enski boltinn Mest lesið „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Fótbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti „Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“ Handbolti Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Fótbolti Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ Enski boltinn City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Fleiri fréttir Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Sjá meira