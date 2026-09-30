Enski boltinn

Richards niður­brotinn: „Hringdi grátandi í mig“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Micah Richards er niðurbrotinn yfir tíðindunum.
Micah Richards er niðurbrotinn yfir tíðindunum. Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Micah Richards, fyrrverandi leikmaður Manchester City, segist niðurbrotinn eftir að hafa lesið fordæmandi sektardóm ensku úrvalsdeildarinnar yfir uppeldisfélagi hans.

Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu að City hefði gert „sýndarsamninga“ við fjölda viðskiptaaðila sem hluta af áætlun um að dylja leynilega fjármögnun upp á meira en 830 milljónir punda.

Deildin staðfesti að City hefði verið fundið sekt í öllum ákærum sem tengjast brotum á fjármálareglum á tímabilinu 2009–10 til 2017–18, og öllum nema einni sem tengist skorti á samvinnu við rannsóknina.

Félagið neitar enn öllum ásökunum og hefur frest til 2. október til að leggja fram áfrýjun. Sú áfrýjun verður lögð fram, enda neitar City áfram sök samkvæmt yfirlýsingu félagsins.

Algjörlega niðurbrotinn

Á umræddu níu ára tímabili vann liðið ensku úrvalsdeildina þrisvar sinnum og Richards var hluti af meistaraliðinu tímabilið 2011–12.

Micah Richards var öflugur með City og þótti meðal efnilegri leikmanna Englands um tíma.MYND/AFP

„Fréttirnar ollu mér áhyggjum,“ sagði hann í hlaðvarpinu The Rest is Football.

„Ég sá orðin sem enska úrvalsdeildin notaði, „sýndarsamningar“ (e. sham contracts), og ég varð algjörlega niðurbrotinn,“ segir Richards en orðið blekking eða fals (e. sham) kom fyrir fimm sinnum í dómi ensku úrvalsdeildarinnar.

„Ég var hjá þessu félagi frá því ég var 14 ára. Ég myndi deyja fyrir þetta félag. Ég lét draum minn rætast hjá Manchester City. En að heyra þessar fréttir, og ekki bara ég sem fyrrverandi leikmaður, heldur stuðningsmennirnir, það sem þeir þurfa að ganga í gegnum, það er algjörlega niðurdrepandi.“

Hringdi grátandi í Richards

Á meðan Richards var í unglingaakademíu City bjó hann hjá fjölskyldu á svæðinu sem hefur lengi stutt félagið.

Hinn 38 ára gamli bætti við: „Maðurinn sem ég bjó hjá, hann hringdi í mig grátandi og spurði mig um upplýsingar sem ég veit ekki. Ég hef ekki svörin til að gefa honum,“ segir Richards einnig í hlaðvarpinu.

„Þetta er maður sem hefur stutt félagið í rúm 60 ár og óvissan í kringum þetta er bara átakanleg. Að sjá fyrirsögn af þessu tagi um félag sem ég elska svo mikið, það hefur verið erfitt. Ef maður hlustar á fréttirnar eru þær fordæmandi,“ segir Richards og bætir við:

„Ég er sorgmæddur, ég er reiður, ég er svolítið ringlaður því á hinn bóginn hefur maður hlið City á málinu.“

Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið