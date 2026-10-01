Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Valur Páll Eiríksson skrifar 1. október 2026 09:33 Klopp er ekki farinn að undirbúa skrúðgöngu vegna mögulegra titla sem honum verði afhentir úr höndum City-manna. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands og fyrrverandi þjálfari Liverpool, sagði á blaðamannafundi í gær að hann myndi bíða og sjá hvernig málin þróuðust áður en hann tjáði sig um tilkynningu ensku úrvalsdeildarinnar um veigamikil fjármálabrot Manchester City. Ákærurnar ná yfir tímabilið 2009 til 2018 og skarast við stjóratíð Klopps hjá Liverpool, sem hófst árið 2015. Þjóðverjar Klopps mæta Serbum í kvöld og hann sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gær þar sem mál City var borið undir hann. „Ég hef ekki hugsað mikið um þetta, þótt ég hafi auðvitað séð það,“ sagði Klopp. „Ef einhverjar refsingar verða lagðar á, þá hef ég auðvitað ekkert með það að gera, og þess vegna bíð ég og sé hvernig málin þróast. En þegar um er að ræða dómsmál sem hefur staðið yfir svo lengi, geri ég ráð fyrir að það verði áfrýjun eða eitthvað slíkt? Það mun auðvitað taka heila eilífð aftur,“ sagði Klopp enn fremur og bætti við: „Þannig að ég er langt frá því að undirbúa mig fyrir þetta á nokkurn hátt og hef engar tilfinningar til þess.“ City, sem vann ensku úrvalsdeildina þrisvar sinnum á árunum 2009 til 2018, hefur neitað öllum ákærum og hyggst áfrýja dómnum. Um langvarandi keppinaut sinn og þjálfara Man City, Pep Guardiola, sagði Klopp: „Ég veit líka hvað ég sagði um þetta í fortíðinni og hvernig ég myndi mæta ef það yrði einhvern tímann haldin skrúðganga. En mér líður ekki þannig lengur. Virðing mín fyrir Pep Guardiola og fótboltanum sem City spilaði á þeim tíma sem við kepptum á móti þeim, hvernig þeir spiluðu þá og hvernig þeir lífguðu upp á fótboltann á vellinum – auk þess hversu sterkur andstæðingur þeir reyndust okkur á hæsta stigi – er allt of mikil til að ég geti sagt nokkuð núna,“ segir Klopp. Liverpool FC Þýski boltinn Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Enski boltinn Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Á förum frá Haas og mögulega frá Formúlu 1 Formúla 1 Fleiri fréttir Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Sjá meira