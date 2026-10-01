Enski boltinn

Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp er ekki farinn að undirbúa skrúðgöngu vegna mögulegra titla sem honum verði afhentir úr höndum City-manna.
Klopp er ekki farinn að undirbúa skrúðgöngu vegna mögulegra titla sem honum verði afhentir úr höndum City-manna. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Jürgen Klopp, landsliðsþjálfari Þýskalands og fyrrverandi þjálfari Liverpool, sagði á blaðamannafundi í gær að hann myndi bíða og sjá hvernig málin þróuðust áður en hann tjáði sig um tilkynningu ensku úrvalsdeildarinnar um veigamikil fjármálabrot Manchester City.

Ákærurnar ná yfir tímabilið 2009 til 2018 og skarast við stjóratíð Klopps hjá Liverpool, sem hófst árið 2015.

Þjóðverjar Klopps mæta Serbum í kvöld og hann sat fyrir svörum á blaðamannafundi í gær þar sem mál City var borið undir hann.

„Ég hef ekki hugsað mikið um þetta, þótt ég hafi auðvitað séð það,“ sagði Klopp.

„Ef einhverjar refsingar verða lagðar á, þá hef ég auðvitað ekkert með það að gera, og þess vegna bíð ég og sé hvernig málin þróast. En þegar um er að ræða dómsmál sem hefur staðið yfir svo lengi, geri ég ráð fyrir að það verði áfrýjun eða eitthvað slíkt? Það mun auðvitað taka heila eilífð aftur,“ sagði Klopp enn fremur og bætti við:

„Þannig að ég er langt frá því að undirbúa mig fyrir þetta á nokkurn hátt og hef engar tilfinningar til þess.“

City, sem vann ensku úrvalsdeildina þrisvar sinnum á árunum 2009 til 2018, hefur neitað öllum ákærum og hyggst áfrýja dómnum.

Um langvarandi keppinaut sinn og þjálfara Man City, Pep Guardiola, sagði Klopp:

„Ég veit líka hvað ég sagði um þetta í fortíðinni og hvernig ég myndi mæta ef það yrði einhvern tímann haldin skrúðganga. En mér líður ekki þannig lengur. Virðing mín fyrir Pep Guardiola og fótboltanum sem City spilaði á þeim tíma sem við kepptum á móti þeim, hvernig þeir spiluðu þá og hvernig þeir lífguðu upp á fótboltann á vellinum – auk þess hversu sterkur andstæðingur þeir reyndust okkur á hæsta stigi – er allt of mikil til að ég geti sagt nokkuð núna,“ segir Klopp.

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