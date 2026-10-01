Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina

Etihad Airways, sem hefur verið aðalstyrktaraðili Manchester City síðan árið 2009, er að hugsa um að lögsækja ensku úrvalsdeildina vegna ásakana um að Manchester City hafi brotið fjárhagsreglur deildarinnar.
Enska félagið var fundið sekt í yfir hundrað kæruliðum þar sem það braut fjármálareglur deildarinnar. Félagið hafi gert það með því að gera samninga við leikmenn undir borðinu og hafa peningar frá styrktaraðilum farið beint í leikmannakaup fram hjá kerfinu.
Eithad var hvergi nafngreint í kærunni en sem aðalstyrktaraðili félagsins liggur það sterklega undir grun. Flugfélagið sendi The Athletic yfirlýsingu þar sem það neitaði öllum ásökunum sem hafa verið gerðar.
„Á engum tímapunkti hefur enska úrvalsdeildin haft samband við okkur til þess að fá okkar skoðun. Etihad fékk þá engin tækifæri frá deildinni til þess að verja flugfélagið gegn ásökunum og röngum yfirlýsingum,“ sagði í yfirlýsingunni og ætlar flugfélagið að standa áfram með félaginu.
„Etihad er stolt af langvarandi sambandi við Manchester City. Etihad-nafnið hefur staðið stolt á heimavelli félagsins í mörg ár sem hluti af gjöfullegu sambandi. Okkar skuldbinding við Manchester City og stuðningsmenn félagsins er enn sterk.“
Nokkrir af stjórnarmeðlimum Manchester City hafa einnig setið í stjórn Etihad flugfélagsins og því er mikil tenging milli félaganna. Flugfélagið hefur sterk tengsl innan Abu Dhabi en áður hefur verið erfitt að greina á milli hvort að tengsl Etihad við Manchester City hafi verið aðeins sem styrktaraðili eða einnig sem stjórnarmeðlimur