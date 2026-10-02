Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“

Heimir Hallgrímsson virtist ekki beint sáttur við fyrstu spurningu Tony O‘Donoghue hjá RTÉ, ríkismiðli Írlands, í beinni útsendingu eftir að hafa stýrt Írum til 2-2 jafnteflis við Austurríki í Dublin í Þjóðadeildinni í fótbolta í gærkvöld.
Troy Parrott kom Írum í 2-0 í fyrri hálfleik með stórkostlegu einstaklingsframtaki og marki úr víti en Austurríkismenn jöfnuðu með mörkum á 71. og 77. mínútu.
O'Donoghue hóf viðtalið á að segja að Heimir mætti vera ánægður með fyrri hálfleikinn og draumamark Parrotts en svo hefði liðið AFTUR misst niður tveggja marka forskot.
„Aftur?“ spurði Heimir, greinilega að velta fyrir sér af hverju spyrillinn orðaði hlutina svona. „Allt í lagi…“ hélt Heimir áfram og tjáði sig svo um frammistöðu írska liðsins, eins og sjá má hér að neðan.
A conflicted Heimir Hallgrímsson speaks to Tony O'Donoghue after Ireland's 2-2 draw with Austria #rtesport 📺Watch live on RTÉ2 and RTÉ Player pic.twitter.com/Rvp4UhbKZJ— RTÉ Sport (@RTEsport) October 1, 2026
A conflicted Heimir Hallgrímsson speaks to Tony O'Donoghue after Ireland's 2-2 draw with Austria #rtesport 📺Watch live on RTÉ2 and RTÉ Player pic.twitter.com/Rvp4UhbKZJ
Heimir tók við írska landsliðinu sumarið 2024 og síðan þá hefur liðið aðeins einu sinni misst niður tveggja marka forskot. Það var í HM-umspilinu við Tékka í mars og mögulega var sá leikur O‘Donoghue svona hugleikinn.
„Auðvitað var ég ánægður með að vera 2-0 yfir í hálfleik. Við vissum, og ég sagði þér það fyrir leik, að þetta lið [Austurríki] væri mjög orkumikið og við vissum að við yrðum að gera einhverjar breytingar og skiptingar. Mér fannst við missa skipulagið líklega vegna þreytu og þá fara menn að gera mistök. Það er eitthvað sem við erum auðvitað ekki ánægðir með,“ sagði Heimir og benti á að öll umræðan varðandi leiki Írlands við Ísrael, sem margir Írar eru ósáttir við að fari fram, hefði ekki hjálpað til:
„Fyrri hálfleikur var góður, skipulagið gott, og við vitum að við getum þetta. En ég bjóst eiginlega allt eins við því að við yrðum bensínlausir á einhverjum tímapunkti. Kannski ekki svona fljótt samt. Þessi vika hefur ekki bara verið líkamlega erfið heldur andlega líka og það tekur mikla orku frá mönnum líka,“ sagði Heimir.