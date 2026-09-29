Enska úrvalsdeildin sendi síðdegis frá sér yfirlýsingu þar sem sekt Manchester City í máli sem viðkemur brotum á fjármálareglum er staðfest. Málið hafði lekið út á föstudaginn var. Yfirlýsingin er harðorð í garð félagsins.
Óháð nefnd var skipuð af ensku úrvalsdeildinni sem kvað upp dóm sinn í dag. Manchester City var fundið sekt í öllum ákæruliðum sem tengjast „alvarlegum brotum á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar yfir níu ára tímabil“, líkt og segir í dómi sem birtur var á heimasíðu ensku úrvalsdeildarinnar.
Þá var City fundið sekt í meirihluta ákæruatriða er snerta á skorti á samvinnu við rannsókn deildarinnar á málinu.
Refsing Manchester City vegna dómsins kemur ekki fram í yfirlýsingu deildarinnar. Félagið hefur til 2. október að áfrýja málinu.
Brot á fjármálareglum deildarinnar voru ýmisskonar. Óháð nefnd ensku úrvalsdeildarinnar komst að því að Manchester City hafi á níu ára tímabili frá 2009/10 til 2017/18:
Enska úrvalsdeildin hóf rannsókn á Manchester City í desember árið 2018. Þá var félagið kært vegna málsins í febrúar árið 2023.
42 daga málsmeðferð fór fram árið 2024 og lauk í desember það ár. Síðan þá hefur óháða nefndin farið yfir urmul gagna um málið, um sjö þúsund blaðsíður af skjölum sem við koma máli auk nákvæms skriflegs vitnisdóms frá fjölda aðila að máli.
Nefnd ensku úrvalsdeildarinnar komst að þeirri niðurstöðu að Manchester City hafi gert fjölda sýndarviðskiptasamninga við styrktaraðila sína. Tekjur frá styrktaraðilum voru blásnar upp og Abu Dhabi United Group Investment & Development (ADUG), eigandi Manchester City, greiddi mismuninn.
Enn frekari sýndarráðstafanir sem þessar voru gerðar og City hafi búið til svokallað „sýndarhringrásarfyrirkomulag“ með fyrirtækinu Fordham, aðila sem keypti ímyndarrétt leikmanna félagsins, sem var í raun fjármagnað af eigandanum ADUG.
Tilgangur þessara áætlana hafi verið að blása tekjur félagsins upp á fölskum forsendum. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að dregið hafi verið úr uppgefnum kostnaði um meira en 900 milljónir punda, 144 milljarða króna, til þess að uppfylla fjármálareglur.
Líkt og sjá má á meðfylgjandi töflu, sem er tekin úr skýrslu ensku úrvalsdeildarinnar um dóminn, greiddu eigendur Manchester City yfir 830 milljónir punda sem var falsað sem tekjur frá styrktaraðilum.
Félagið skilaði inn röngum reikningum og leyndi raunverulegri fjárhagsstöðu þess fyrir bæði endurskoðendum sínum og eftirlitsaðilum knattspyrnunnar.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að „með framferði sínu hafi félagið greinilega ætlað að sniðganga reglur ensku úrvalsdeildarinnar“.
Með þessu hafi Manchester City komist hjá reglum um fjárhagslega háttvísi. Hefði City gefið réttar tölur upp við eftirlitsaðila hefði það brotið gegn eyðslumörkum, bæði ensku úrvalsdeildarinnar og UEFA, „um verulega upphæð“.
Þá segir einnig að í fjögurra ára rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar hafi Manchester City brotið ítrekað gegn skyldum sínum um samvinnu og fyllsta trúnað gagnvart deildinni. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að félagið hefði „gert samstilltar tilraunir til að stöðva og hindra rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar“.