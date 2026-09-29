Forráðamenn Manchester City hafa gefið út yfirlýsingu þar sem að þeir lýsa vonbrigðum sínum og undrun á yfirlýsingu ensku úrvalsdeildarinnar eftir að sekt félagsins í umfangsmiklu máli var í dag staðfest.
„Félagið er saklaust af ásökunum ensku úrvalsdeildarinnar og til er yfirgripsmikið safn óhrekjanlegra sönnunargagna sem styðja allar afstöður þess í þessu máli,“ segir í harðorðri yfirlýsingu Manchester City.
Dómur óháðrar nefndar ensku úrvalsdeildarinnar sem deildin birti á heimasíðu sinni í dag var sérlega harðorður.
City var þar sagt hafa skekkt mynd af fjárútlátum eigenda félagsins um meira en 900 milljónir punda, yfir 144 milljarða króna, til þess að uppfylla fjármálareglur. Það hafi viljandi villt til um eftirlitsmönnum knattspyrnunnar og „með framferði sínu hafi félagið greinilega ætlað að sniðganga reglur ensku úrvalsdeildarinnar“.
Club statement.🔗 https://t.co/yrJ8Z0A52Y pic.twitter.com/0NP2k33JT9— Manchester City (@ManCity) September 29, 2026
Club statement.🔗 https://t.co/yrJ8Z0A52Y pic.twitter.com/0NP2k33JT9
Enn fremur hafi félagið verið ósamvinnuþýtt með rannsókninni og brotið ítrekað gegn skyldum sínum gagnvart rannsóknaraðilum. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að félagið hefði „gert samstilltar tilraunir til að stöðva og hindra rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar“.
Manchester City hyggst nýta sér þær áfrýjunarleiðir sem í boði eru á þeim grunni að álit nefndarinnar innihaldi klár mistök.
„Félagið hefur af kostgæfni virt réttláta málsmeðferð yfir átta ára tímabil á þeim grunni að stjórn ensku úrvalsdeildarinnar og framkvæmdastjórn myndu hegða sér sem sjálfstæður, óhlutdrægur og sanngjarn eftirlitsaðili, laus við alla flokkadrætti.“
Félagið geti tjáð sig takmarkað um stöðu mála. Það sé ekki hægt fyrr en allri framtíðarmálsmeðferð er lokið.