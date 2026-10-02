Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2026 10:05 Daníel Tristan Guðjohnsen hefur verið frábær með U21-landsliðinu í síðustu leikjum. vísir/Guðmundur Kristall Máni Ingason á við meiðsli að stríða og hefur neyðst til að draga sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir leikina tvo sem eftir eru í yfirstandandi törn í Þjóðadeildinni í fótbolta. Kristall Máni Ingason á við meiðsli að stríða og hefur neyðst til að draga sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir leikina tvo sem eftir eru í yfirstandandi törn í Þjóðadeildinni í fótbolta. Í stað Kristals hefur Daníel Tristan Guðjohnsen verið kallaður til úr U21-landsliðinu fyrir leik A-landsliðsins við Búlgaríu á Laugardalsvelli á morgun. Daníel Tristan hefur farið á kostum í síðustu leikjum U21-landsliðsins og skorað í 1-1 jafnteflinu við Frakkland og tvisvar í 5-1 sigrinum gegn Sviss. Daníel Tristan og bróðir hans Andri Lucas gætu því spilað saman á ný í A-landsliðinu á laugardaginn líkt og fyrir ári síðan í undankeppni EM. Eftir leikinn við Búlgaríu fer Daníel aftur til móts við U21-landsliðið fyrir leikinn mikilvæga við Færeyjar á þriðjudaginn í undankeppni EM. Með sigri þar, og ef Sviss vinnur ekki Frakkland á útivelli, kemst Ísland í umspil um sæti á EM. Ekki hefur verið ákveðið hvort annar leikmaður verði kallaður inn í A-landsliðið fyrir leikinn við Eistland sem fram fer ytra næsta þriðjudag. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Dagskráin í dag: Hvaða lið fellur úr Bestu deildinni? Sport Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Fótbolti Vill gera breytingar en liðsstjórinn er ekki vandamálið Formúla 1 Viktor Gísli fékk silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Útskýrir hvers vegna afsökunarbeiðnin fór á samfélagsmiðla Formúla 1 Fleiri fréttir Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Sjá meira