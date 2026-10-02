Fótbolti

Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið

Sindri Sverrisson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen hefur verið frábær með U21-landsliðinu í síðustu leikjum.
Daníel Tristan Guðjohnsen hefur verið frábær með U21-landsliðinu í síðustu leikjum. vísir/Guðmundur

Kristall Máni Ingason á við meiðsli að stríða og hefur neyðst til að draga sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir leikina tvo sem eftir eru í yfirstandandi törn í Þjóðadeildinni í fótbolta.

Kristall Máni Ingason á við meiðsli að stríða og hefur neyðst til að draga sig úr íslenska landsliðshópnum fyrir leikina tvo sem eftir eru í yfirstandandi törn í Þjóðadeildinni í fótbolta.

Í stað Kristals hefur Daníel Tristan Guðjohnsen verið kallaður til úr U21-landsliðinu fyrir leik A-landsliðsins við Búlgaríu á Laugardalsvelli á morgun. Daníel Tristan hefur farið á kostum í síðustu leikjum U21-landsliðsins og skorað í 1-1 jafnteflinu við Frakkland og tvisvar í 5-1 sigrinum gegn Sviss.

Daníel Tristan og bróðir hans Andri Lucas gætu því spilað saman á ný í A-landsliðinu á laugardaginn líkt og fyrir ári síðan í undankeppni EM.

Eftir leikinn við Búlgaríu fer Daníel aftur til móts við U21-landsliðið fyrir leikinn mikilvæga við Færeyjar á þriðjudaginn í undankeppni EM. Með sigri þar, og ef Sviss vinnur ekki Frakkland á útivelli, kemst Ísland í umspil um sæti á EM.

Ekki hefur verið ákveðið hvort annar leikmaður verði kallaður inn í A-landsliðið fyrir leikinn við Eistland sem fram fer ytra næsta þriðjudag.

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