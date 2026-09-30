Enski boltinn

Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“

Sindri Sverrisson skrifar
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en naut góðs af víðtæku svindli Manchester City.
Pep Guardiola er einn sigursælasti stjóri í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en naut góðs af víðtæku svindli Manchester City. Visionhaus/Getty Images

Pep Guardiola, einn þeirra sem nutu góðs af umfangsmiklu svindli Manchester City í ensku úrvalsdeildinni, hvetur City-fólk til að standa saman í þeim stormi sem félagið er nú í.

Enska úrvalsdeildin staðfesti í gær að Manchester City hefði gerst brotlegt í yfir hundrað tilvikum sem sneru að því að fegra bókhald félagsins og neita að afhenda upplýsingar við rannsókn málsins.

„Ég vil að hver einasti stuðningsmaður Manchester City um allan heim viti að ég er hér til staðar, meira en nokkru sinni fyrr. Ég stend, hef alltaf staðið og mun alltaf standa með félaginu mínu, eiganda mínum, stjórnarformanni mínum, Ferran [Soriano, framkvæmdastjóri Man. City], leikmönnunum, starfsfólkinu, Enzo [Maresca, knattspyrnustjóra] og ykkur, okkar einstöku stuðningsmönnum.

Ég vil taka það skýrt fram: við komumst í gegnum þetta saman. Ég elska ykkur öll,“ skrifaði Guardiola í færslu á Instagram sem Manchester City hefur jafnframt deilt.

Samkvæmt niðurstöðu óháðrar nefndar úrvalsdeildarinnar gerðu City-menn sýndarsamninga til að fela það að raunverulegar tekjur streymdu til félagsins úr vösum eigenda auk þess sem kostnaður var falinn með því að greiða laun í gegnum þriðja aðila. Þannig var bókhaldið fegrað um samtals meira en 900 milljónir punda, eða 144 milljarða króna, á árunum 2009-18 sem veitti félaginu gríðarlegt forskot í samkeppni við önnur félög sem bundin voru af reglum um fjárhagslegt aðhald.

Guardiola stýrði City frá 2016 og þar til hann hætti með liðið í vor, ári áður en samningur hans átti að renna út. Undir hans stjórn vann City sex Englandsmeistaratitla, þrjá bikarmeistaratitla, fimm deildabikarmeistaratitla, Evrópumeistaratitil og heimsmeistaratitil.

Enski boltinn Manchester City

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