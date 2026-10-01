Enski boltinn

Annar til að hvolfa bílnum á mánuði

Valur Páll Eiríksson skrifar
Douath er annar leikmaður Hull til að velta bíl fyrir utan æfingasvæðið á þremur vikum.
Douath er annar leikmaður Hull til að velta bíl fyrir utan æfingasvæðið á þremur vikum. Samsett/Getty/X

Lucas Gourna-Douath, leikmaður Hull City, varð fyrir því óláni að hvolfa bíl sínum fyrir utan æfingasvæði félagsins. Hann er annar leikmaður liðsins til að gera það á innan við mánuði.

Lögreglan á svæðinu hefur staðfest að engan skaðaði í slysinu. Mynd af Mercedes-bifreið á hlið fyrir utan æfingasvæði Hull hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Breskir miðlar greina frá því að Frakkinn Lucas Gourna-Douath, leikmaður Hull, hafi verið undir stýri í slysi dagsins.

Um er að ræða svipað atvik og Sorba Thomas, annar leikmaður Hull, lenti í fyrir þremur vikum síðan þegar hann hvolfdi bíl sínum einnig.

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