Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Valur Páll Eiríksson skrifar 1. október 2026 15:01 Douath er annar leikmaður Hull til að velta bíl fyrir utan æfingasvæðið á þremur vikum. Samsett/Getty/X Lucas Gourna-Douath, leikmaður Hull City, varð fyrir því óláni að hvolfa bíl sínum fyrir utan æfingasvæði félagsins. Hann er annar leikmaður liðsins til að gera það á innan við mánuði. Lögreglan á svæðinu hefur staðfest að engan skaðaði í slysinu. Mynd af Mercedes-bifreið á hlið fyrir utan æfingasvæði Hull hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Breskir miðlar greina frá því að Frakkinn Lucas Gourna-Douath, leikmaður Hull, hafi verið undir stýri í slysi dagsins. Um er að ræða svipað atvik og Sorba Thomas, annar leikmaður Hull, lenti í fyrir þremur vikum síðan þegar hann hvolfdi bíl sínum einnig. Hull City AFC Enski boltinn Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Enski boltinn Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Ronaldo er elsta frekjudolla í heimi“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Fleiri fréttir Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Sjá meira