Mauricio Pochettino, landsliðsþjálfari Bandaríkjanna og fyrrverandi þjálfari Southampton, Tottenham og Chelsea á Englandi, segir dóm Manchester City í 114 kæruliðum fyrir fjárlagabrot sjokkerandi. Ómögulegt sé að segja til um hvernig eigi að refsa félaginu.
Pochettino var spurður út í dóminn á blaðamannafundi bandaríska landsliðsins í gær. Hann stýrði Tottenham við góðan orðstír og hafnaði í þriðja sæti þegar City varð meistari vorið 2018 og í öðru sæti ári fyrr, vorið 2017, þegar Chelsea varð meistari en það Chelsea-lið hefur einnig verið fundið sekt fyrir fjárlagabrot.
„Þegar þú ert fundinn sekur um 114 af 115 ákæruliðum er mjög erfitt að vita hver refsingin ætti að vera til að hún sé sanngjörn. Vegna þess að það eru önnur félög eins og Nottingham Forest eða Everton sem brutu reglur og fengu aðrar refsingar, hvort sem það voru stigadráttur eða sektir,“ sagði Pochettino.
„Þetta er mjög erfið staða sem veldur undrun í ljósi umfangs dómsins. Og það er líka sanngjarnt að spyrja hvar eftirlitið var þegar reglurnar voru brotnar með þessum hætti. Það er það sem vekur mesta athygli mína.“
Pochettino rifjaði upp að á meðan hann var hjá Tottenham var félagið að byggja nýjan leikvang og hafði um tíma ekkert fjárhagslegt svigrúm til að kaupa leikmenn. Hann sagði að hann teldi að Spurs væri eina liðið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem hefði farið í gegnum 18 mánuði án þess að geta keypt leikmann.
„Það var mikill ókostur því við vorum að berjast á meðal bestu liðanna og komumst í úrslitaleik Meistaradeildarinnar [árið 2019],“ sagði hann.
„Hvers vegna var eftirlitið svona strangt með okkur en ekki eins mikið með öðrum? Þess vegna segi ég að þetta sé allt mjög undarlegt og vandamálið er að allt verður óljóst. Ef það er satt að þeir hafi brotið 114 reglur, þá höfum við lifað á tímum blekkinga. Engin refsing mun geta bætt fyrir það sem gert var og eftirlit ensku úrvalsdeildarinnar er stórskemmt.“
„Þetta er mjög sorgleg staða því það sem þegar var afrekað og fagnað var kannski ekki raunverulegt,“ sagði Pochettino.
„Við höfum lifað á tímabili þar sem íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar. Ef ákærurnar reynast sannar er mjög erfitt að bæta fyrir það sem gerðist. Ég vona að það þjóni að minnsta kosti þeim tilgangi að tryggja að jafnræði ríki í framtíðinni.“