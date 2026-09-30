Myndi henda öllum medalíum í ruslið Sindri Sverrisson skrifar 30. september 2026 13:32 Roy Keane segir að medalíur Manchester City á liðunum árum eigi heima í ruslinu. Samsett/Getty Roy Keane segir ekkert að marka leikmenn Manchester City sem segist hafa átt skilið að vinna þá titla sem þeir unnu með félaginu, vegna framgöngu sinnar innan vallar. Sjálfur myndi hann kasta medalíunum í ruslið. Enska úrvalsdeildin staðfesti í gær að City-menn hefðu verið dæmdir sekir fyrir umfangsmikil brot á fjármálareglum deildarinnar. Niðurstaðan er sú að félagið hafi dulbúið greiðslur frá eigendum sem styrktarsamninga og einnig greitt starfsfólki laun í gegnum þriðja aðila til að lækka rekstrarkostnað. Svindl City-manna hafi þannig fegrað reikninga félagsins á árunum 2009-18 um meira en 900 milljónir punda, eða 144 milljarða króna, sem gaf félaginu gríðarlegt forskot í samkeppni við önnur félög sem bundin voru af reglum um fjárhagslegt aðhald. Við þetta svindl bættust svo brot með því að neita að sýna samstarfsvilja við rannsókn málsins. Micah Richards er einn af þeim leikmönnum sem fögnuðu titlum með City á svindlárunum og segir erfitt að taka tíðindum gærdagsins. Richards niðurbrotinn en enginn fær að taka titilinn „En það er enginn að fara að taka Englandsmeistaratitilinn af mér,“ sagði Richards í The Rest is Football hlaðvarpinu með Gary Lineker og Alan Shearer. „Orðin sem enska úrvalsdeildin notaði, „sýndarsamningar“… ég elska Manchester City og ég er niðurbrotinn. Ég hef verið hjá þessu félagi síðan ég var 14 ára, ég myndi deyja fyrir þetta félag. Ég lét draum minn rætast hjá Man City, en að heyra þessar fréttir, og – ekki bara ég sem fyrrverandi leikmaður heldur stuðningsmennirnir, það sem þeir þurfa að ganga í gegnum – maður er algjörlega niðurbrotinn,“ sagði Richards. Skaðlegt fyrir deildina en nauðsynlegt að refsa Roy Keane sýndi litla samúð þegar hann ræddi málið í ITV Sport. „Þeir vissu að þetta myndi særa marga en gerðu það samt,“ sagði Keane. „Og ef ég væri leikmaður með allan þann árangur sem náðst hefur síðustu ár þá myndi ég hundrað prósent henda þessum verðlaunapeningum í ruslið. Hundrað prósent. Þetta er svindl. Það er það sem ég myndi gera. Maður heyrir bull frá fyrrverandi leikmönnum sem segjast hafa unnið á vellinum. En þetta var svindl. Það var svindlað,“ sagði Keane og hélt áfrma. Roy Keane didn't hold back 😳 pic.twitter.com/8Sh9QYBPjn— ESPN UK (@ESPNUK) September 30, 2026 „Þetta er erfitt fyrir leikmennina, fyrir stjórann. Þeir treystu og trúðu því sem var í gangi hjá fótboltafélaginu og svo eru það eigendur sem eru alveg sáttir við að svindla. Það verður mjög erfitt fyrir þessa leikmenn að halda áfram að spila á sama afburðastigi. Þetta er mjög skaðlegt fyrir deildina, vörumerkið er risastórt um allan heim. En úr því að þeir voru staðnir að svindli þá eiga þeir þessa refsingu skilið. Tilfinningarnar eru blendnar. Þú átt skilið að vera refsað, en það er ekki gott fyrir deildina. Hvað með leikmennina sem hafa verið hluti af vandamálinu, nýja leikmenn, hvað gerist núna? Þeir verða að taka afleiðingunum núna,“ sagði Keane. 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