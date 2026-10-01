Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Andri Broddason skrifar 1. október 2026 22:30 Lionel Messi hefur nú keypt tvö félög á Spáni og hefur því nóg að gera þegar fótboltaferlinum hans loks líkur. Carmen Mandato/Getty Images Lionel Messi hefur klárað kaupin á spænska félaginu CD Eldense sem er í spænsku B-deildinni í fótbolta. Þetta er annað félagið sem argentíski leikmaðurinn kaupir en í apríl keypti hann einnig félagið Cornella sem er staðsett í Katalóníu. Á vefsíðu CD Eldense stendur að félagið sé að ganga inn í nýja tíma með Messi sem eiganda liðsins. „Tilkoma einnar mikilvægustu manneskju í sögu íþrótta er merki um nýtt upphaf félagsins með stórum langtímamarkmiðum. Félagið var stofnað árið 1921 en nú mætir félagið nýju sviði og er félagið með metnað til að gera vel þar ásamt því að halda í rætur félagsins,“ stendur á heimasíðu Eldense. Tilkynnt var um kaupin í september en nú er búið að staðfesta kaupin og þau gengin í gegn. Félagið er nú í nítjánda sæti spænsku B-deildarinnar eftir að hafa unnið einungis einn leik í fyrstu sjö leikjunum og er liðið með aðeins fimm stig. Eins og segir á heimasíðu félagsins er verið að byggja félagið fyrir framtíðina og því skipta úrslitin núna minna máli. Messi hefur því nóg að gera þegar hann leggur loks skóna á hilluna en hann hefur nú þegar spilað sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið. Hann er þó enn leikmaður Inter Miami í MLS-deildinni þannig að fótboltaferlinum hans hefur ekki alveg verið lokið. Spænski boltinn Mest lesið Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Fótbolti Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Enski boltinn „Ronaldo er elsta frekjudolla í heimi“ Sport Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Fótbolti Guðjón Valur fær Orra óstöðvandi til Þýskalands Handbolti Fleiri fréttir Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Sjá meira