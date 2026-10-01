Fótbolti

Kaup Messi á spænsku fé­lagi stað­fest

Andri Broddason skrifar
Lionel Messi hefur nú keypt tvö félög á Spáni og hefur því nóg að gera þegar fótboltaferlinum hans loks líkur.
Lionel Messi hefur nú keypt tvö félög á Spáni og hefur því nóg að gera þegar fótboltaferlinum hans loks líkur. Carmen Mandato/Getty Images

Lionel Messi hefur klárað kaupin á spænska félaginu CD Eldense sem er í spænsku B-deildinni í fótbolta.

Þetta er annað félagið sem argentíski leikmaðurinn kaupir en í apríl keypti hann einnig félagið Cornella sem er staðsett í Katalóníu. Á vefsíðu CD Eldense stendur að félagið sé að ganga inn í nýja tíma með Messi sem eiganda liðsins.

„Tilkoma einnar mikilvægustu manneskju í sögu íþrótta er merki um nýtt upphaf félagsins með stórum langtímamarkmiðum. Félagið var stofnað árið 1921 en nú mætir félagið nýju sviði og er félagið með metnað til að gera vel þar ásamt því að halda í rætur félagsins,“ stendur á heimasíðu Eldense.

Tilkynnt var um kaupin í september en nú er búið að staðfesta kaupin og þau gengin í gegn.

Félagið er nú í nítjánda sæti spænsku B-deildarinnar eftir að hafa unnið einungis einn leik í fyrstu sjö leikjunum og er liðið með aðeins fimm stig. Eins og segir á heimasíðu félagsins er verið að byggja félagið fyrir framtíðina og því skipta úrslitin núna minna máli.

Messi hefur því nóg að gera þegar hann leggur loks skóna á hilluna en hann hefur nú þegar spilað sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið. Hann er þó enn leikmaður Inter Miami í MLS-deildinni þannig að fótboltaferlinum hans hefur ekki alveg verið lokið.

Spænski boltinn

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