Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane

Patrick Vieira, fyrrverandi miðjumaður Arsenal, átti fund með Sir Alex Ferguson um möguleg skipti frá Arsenal til Manchester United snemma á þessari öld. Gríðarmikill rígur var milli liðanna.
Vieira er goðsögn hjá Arsenal og hafði mikil áhrif á liðið á meðan níu ára dvöl hans stóð frá 1996 til 2005. Hann vann þrjá deildartitla með félaginu og var hluti af liði Arsenal sem fór taplaust í gegnum tímabilið 2003-04.
Áður en kom að því sögulega tímabili fékk hann þó tækifæri til að ganga í raðir Manchester United á fyrstu árum þessarar aldar.
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„Ég gat farið til Real Madrid tvisvar og ég fékk meira að segja tækifæri til að fara til Manchester United,“ segir Vieira í viðtali við Sky Sports.
„Ég átti fund með Sir Alex Ferguson. Ég ber virðingu fyrir honum og gat ekki sagt nei við fundi þar sem hann var stór í ensku úrvalsdeildinni. Við hittumst og ræddum málin. Hann sagði mér frá þeirri sýn sem hann hafði á lið Manchester United og liðið sem hann vildi byggja upp,“
„Hann vildi spila mér með Roy Keane á miðjunni. Með Ryan Giggs vinstra megin, David Beckham hægra megin, og Paul Scholes á bakvið Ruud van Nistelrooy. Það hefði ekki verið slæmt lið,“ segir Vieira.
„En ég gat ekki yfirgefið Arsenal. Ég var of hamingjusamur þar og þeir voru á sinni leið að búa til eitthvað sérstakt fyrir félagið og það varð raunin,“ segir Vieira og vísar til tímabilsins 2003-04.
Vieira fór að endingu frá Arsenal til Juventus á Ítalíu árið 2005. Hann skipti þaðan til Inter Milan þegar Juventus var dæmt niður um deild sumarið eftir og lauk svo ferlinum á miðju Manchester City.
Vieira fór út í þjálfun eftir að leikmannaferlinum lauk þar sem hann hefur stýrt New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg, Genoa og er í dag landsliðsþjálfari Senegal en Frakkinn fæddist á sínum tíma í Dakar áður en hann flutti til Frakklands.