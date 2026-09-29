Enski boltinn

Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þessir tveir að spila saman?
Þessir tveir að spila saman? Getty

Patrick Vieira, fyrrverandi miðjumaður Arsenal, átti fund með Sir Alex Ferguson um möguleg skipti frá Arsenal til Manchester United snemma á þessari öld. Gríðarmikill rígur var milli liðanna.

Vieira er goðsögn hjá Arsenal og hafði mikil áhrif á liðið á meðan níu ára dvöl hans stóð frá 1996 til 2005. Hann vann þrjá deildartitla með félaginu og var hluti af liði Arsenal sem fór taplaust í gegnum tímabilið 2003-04.

Áður en kom að því sögulega tímabili fékk hann þó tækifæri til að ganga í raðir Manchester United á fyrstu árum þessarar aldar.

„Ég gat farið til Real Madrid tvisvar og ég fékk meira að segja tækifæri til að fara til Manchester United,“ segir Vieira í viðtali við Sky Sports.

„Ég átti fund með Sir Alex Ferguson. Ég ber virðingu fyrir honum og gat ekki sagt nei við fundi þar sem hann var stór í ensku úrvalsdeildinni. Við hittumst og ræddum málin. Hann sagði mér frá þeirri sýn sem hann hafði á lið Manchester United og liðið sem hann vildi byggja upp,“

„Hann vildi spila mér með Roy Keane á miðjunni. Með Ryan Giggs vinstra megin, David Beckham hægra megin, og Paul Scholes á bakvið Ruud van Nistelrooy. Það hefði ekki verið slæmt lið,“ segir Vieira.

Keane og Vieira elduðu saman grátt silfur í hatrömmum slögum Man Utd og Arsenal um árabil.Getty

„En ég gat ekki yfirgefið Arsenal. Ég var of hamingjusamur þar og þeir voru á sinni leið að búa til eitthvað sérstakt fyrir félagið og það varð raunin,“ segir Vieira og vísar til tímabilsins 2003-04.

Vieira fór að endingu frá Arsenal til Juventus á Ítalíu árið 2005. Hann skipti þaðan til Inter Milan þegar Juventus var dæmt niður um deild sumarið eftir og lauk svo ferlinum á miðju Manchester City.

Vieira fór út í þjálfun eftir að leikmannaferlinum lauk þar sem hann hefur stýrt New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg, Genoa og er í dag landsliðsþjálfari Senegal en Frakkinn fæddist á sínum tíma í Dakar áður en hann flutti til Frakklands.

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