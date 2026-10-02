Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2026 09:30 Rasmus Höjlund ýtti létt við Jorge Jesus eftir að þeir tókust í hendur í leikslok. Skjáskot/Viaplay Danski framherjinn Rasmus Höjlund fagnaði marki sínu gegn Portúgal í gær að hætti Cristiano Ronaldo og ýtti svo við þjálfara Portúgals, Jorge Jesus, eftir leik og gaf honum illt augnaráð. Ronaldo yfirgaf portúgalska landsliðshópinn daginn fyrir leik og gæti hafa spilað sinn síðasta landsleik. Hann var afar ósáttur með þá meðferð sem hann fékk í Osló á sunnudag þegar hann spilaði ekki mínútu fyrir portúgalska liðið í 2-1 sigri. Ronaldo er stærsta fyrirmynd Höjlund og Daninn vildi heiðra hetjuna sína með „siu“-fagni sínu eftir að hafa jafnað metin í 2-2 á Parken í gær, í leik sem lauk með 4-2 sigri Portúgals. Meira hefur þó verið gert úr samskiptum Höjlund og Jesus eftir leik því Höjlund ýtti þá létt í bringu Jesus sem brást við með brosi. Daninn brosti hins vegar alls ekki. Auðvelt væri að geta sér þess til að Höjlund hafi viljað sýna óánægju sína með þá meðferð sem Ronaldo hefur fengið hjá þjálfaranum en hvorugur hefur tjáð sig um atvikið. Fagnið hjá Höjlund og samskipti hans og Jesus má sjá hér að neðan. Klippa: Höjlund ýtti við Jesus Þó að Höjlund fengi engar spurningar um af hverju hann ýtti létt við Jesus var hann spurður út í ástæður þess að hann fagnaði að hætti Ronaldo: „Þetta er bara virðingarvottur til manns sem er hugsanlega búinn með landsliðsferilinn – eftir það sem gerðist. Já, þannig að ég vildi bara enn og aftur heiðra hann. Þetta hefur ekkert með virðingarleysi að gera. Hann er stóra fyrirmyndin mín,“ sagði Höjlund. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Dagskráin í dag: Hvaða lið fellur úr Bestu deildinni? Sport Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Fótbolti Vill gera breytingar en liðsstjórinn er ekki vandamálið Formúla 1 Viktor Gísli fékk silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Útskýrir hvers vegna afsökunarbeiðnin fór á samfélagsmiðla Formúla 1 Fleiri fréttir Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Sjá meira