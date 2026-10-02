Fótbolti

Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo

Sindri Sverrisson skrifar
Rasmus Höjlund ýtti létt við Jorge Jesus eftir að þeir tókust í hendur í leikslok.
Rasmus Höjlund ýtti létt við Jorge Jesus eftir að þeir tókust í hendur í leikslok. Skjáskot/Viaplay

Danski framherjinn Rasmus Höjlund fagnaði marki sínu gegn Portúgal í gær að hætti Cristiano Ronaldo og ýtti svo við þjálfara Portúgals, Jorge Jesus, eftir leik og gaf honum illt augnaráð.

Ronaldo yfirgaf portúgalska landsliðshópinn daginn fyrir leik og gæti hafa spilað sinn síðasta landsleik. Hann var afar ósáttur með þá meðferð sem hann fékk í Osló á sunnudag þegar hann spilaði ekki mínútu fyrir portúgalska liðið í 2-1 sigri.

Ronaldo er stærsta fyrirmynd Höjlund og Daninn vildi heiðra hetjuna sína með „siu“-fagni sínu eftir að hafa jafnað metin í 2-2 á Parken í gær, í leik sem lauk með 4-2 sigri Portúgals.

Meira hefur þó verið gert úr samskiptum Höjlund og Jesus eftir leik því Höjlund ýtti þá létt í bringu Jesus sem brást við með brosi. Daninn brosti hins vegar alls ekki. Auðvelt væri að geta sér þess til að Höjlund hafi viljað sýna óánægju sína með þá meðferð sem Ronaldo hefur fengið hjá þjálfaranum en hvorugur hefur tjáð sig um atvikið.

Fagnið hjá Höjlund og samskipti hans og Jesus má sjá hér að neðan.

Klippa: Höjlund ýtti við Jesus

Þó að Höjlund fengi engar spurningar um af hverju hann ýtti létt við Jesus var hann spurður út í ástæður þess að hann fagnaði að hætti Ronaldo:

„Þetta er bara virðingarvottur til manns sem er hugsanlega búinn með landsliðsferilinn – eftir það sem gerðist. Já, þannig að ég vildi bara enn og aftur heiðra hann. Þetta hefur ekkert með virðingarleysi að gera. Hann er stóra fyrirmyndin mín,“ sagði Höjlund.

Þjóðadeild karla í fótbolta

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