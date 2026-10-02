Fótbolti

Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Gunnlaugsson og hans menn eiga fyrir höndum leik við Búlgaríu á Laugardalsvelli.
Arnar Gunnlaugsson og hans menn eiga fyrir höndum leik við Búlgaríu á Laugardalsvelli. Getty/Alex Nicodim

Arnar Gunnlaugsson og Ísak Bergmann Jóhannesson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi KSÍ á Laugardalsvelli í dag, fyrir leik Íslands við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending var á Vísi.

Fundinn má sjá í spilaranum hér að neðan sem og viðtal við Ísak sem mætti í spjall við þá Henry Birgi Gunnarsson og Stefán Árna Pálsson strax eftir fund.

Arnar þurfti að gera breytingu á landsliðshópnum vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar og hefur kallað framherjann Daníel Tristan Guðjohnsen inn úr U21-landsliðinu. Daníel fer svo aftur til móts við U21-landsliðið fyrir mikilvægan leik þess við Færeyjar og verður ekki með A-landsliðinu gegn Eistlandi í Tallinn á þriðjudaginn.

Búlgaría mætir með nýjan landsliðsþjálfara sem tók tímabundið við liðinu eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti strax eftir 0-0 jafnteflið við Eistland á þriðjudag að hann væri hættur. Atanas Ribarski, þjálfari U19-landsliðsins, stýrir nú A-landsliðinu eftir að hafa fengið UEFA Pro þjálfaragráðuna fyrir aðeins viku síðan.

Ísland er komið í efsta sæti 4. riðils C-deildar eftir 3-0 sigurinn gegn Lúxemborg á þriðjudag og 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik. Búlgaría er með eitt stig, eftir tap gegn Lúxemborg og jafntefli við Eistland.

Efsta lið riðilsins kemst beint upp í B-deild, fær sæti í þriðja styrkleikaflokki í stað þess fjórða fyrir dráttinn í undankeppni EM og gæti mögulega fengið sæti í EM-umspili ef á þarf að halda.

Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið