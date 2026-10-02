Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2026 12:13 Arnar Gunnlaugsson og hans menn eiga fyrir höndum leik við Búlgaríu á Laugardalsvelli. Getty/Alex Nicodim Arnar Gunnlaugsson og Ísak Bergmann Jóhannesson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi KSÍ á Laugardalsvelli í dag, fyrir leik Íslands við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending var á Vísi. Fundinn má sjá í spilaranum hér að neðan sem og viðtal við Ísak sem mætti í spjall við þá Henry Birgi Gunnarsson og Stefán Árna Pálsson strax eftir fund. Arnar þurfti að gera breytingu á landsliðshópnum vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar og hefur kallað framherjann Daníel Tristan Guðjohnsen inn úr U21-landsliðinu. Daníel fer svo aftur til móts við U21-landsliðið fyrir mikilvægan leik þess við Færeyjar og verður ekki með A-landsliðinu gegn Eistlandi í Tallinn á þriðjudaginn. Búlgaría mætir með nýjan landsliðsþjálfara sem tók tímabundið við liðinu eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti strax eftir 0-0 jafnteflið við Eistland á þriðjudag að hann væri hættur. Atanas Ribarski, þjálfari U19-landsliðsins, stýrir nú A-landsliðinu eftir að hafa fengið UEFA Pro þjálfaragráðuna fyrir aðeins viku síðan. Ísland er komið í efsta sæti 4. riðils C-deildar eftir 3-0 sigurinn gegn Lúxemborg á þriðjudag og 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik. Búlgaría er með eitt stig, eftir tap gegn Lúxemborg og jafntefli við Eistland. Efsta lið riðilsins kemst beint upp í B-deild, fær sæti í þriðja styrkleikaflokki í stað þess fjórða fyrir dráttinn í undankeppni EM og gæti mögulega fengið sæti í EM-umspili ef á þarf að halda. Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu Fótbolti Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Íslenski boltinn Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Dagskráin í dag: Hvaða lið fellur úr Bestu deildinni? Sport Viktor og Janus fengu silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Sjá meira