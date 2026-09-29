Nick Harris, fréttamaður hjá Sky News í Bretlandi, reyndi að taka Ferran Soriano, framkvæmdastjóra Manchester City, tali á fundi stjórnarmanna Evrópufélaga í Kaupmannahöfn. Úr urðu heldur vandræðaleg samskipti.
Stjórnendur margra stærstu félaga Evrópu eru saman komnir á stórum fundi í Kaupmannahöfn, þar sem Aleksander Ceferin, forseti UEFA, var einnig á meðal gesta.
Enska úrvalsdeildin opinberaði seinni part dags að Manchester City væri sekt um fjölmörg brot á reglum deildarinnar, sem og reglum UEFA, um fjárhagslega háttvísi yfir níu ára tímabil.
Einbeittan brotavilja mætti sjá á aðgerðum City í málinu og félagið hafi jafnframt reynt að stöðva og hindra rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar á málinu.
Ferran Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, var á meðal gesta á fundinum í Kaupmannahöfn og Rob Harris, fréttamaður Sky, reyndi að ná af honum tali í ljósi ásakananna.
"Do you apologise to football fans? The Premier League says 'sham' contracts, is this a 'sham' club?"@RobHarris questions Man City chief executive Ferran Soriano after the club was found guilty of all charges related to Premier League's financial ruleshttps://t.co/3A2kYsOcCZ pic.twitter.com/LstPJGEPd7— Sky News (@SkyNews) September 29, 2026
"Do you apologise to football fans? The Premier League says 'sham' contracts, is this a 'sham' club?"@RobHarris questions Man City chief executive Ferran Soriano after the club was found guilty of all charges related to Premier League's financial ruleshttps://t.co/3A2kYsOcCZ pic.twitter.com/LstPJGEPd7
„Enska úrvalsdeildin hefur staðfest að þið svindluðuð í áratug. Biðjið þið fótboltaáhugamenn afsökunar?“ var fyrsta spurning Harris til Soriano.
„Ég hef ekkert að setja, takk fyrir,“ sagði Soriano sem hafði þá greinilega lokið máli sínu.
Harris spurði þá hvort City-menn væru vissir um að þeir gætu unnið málið með áfrýjun og stóð Serrano þá steinrunninn og neitaði að svara. Það átti eftir að verða reyndin það sem eftir lifði viðtals, ef viðtal skal kalla.
Orðið blekking eða fals (e. sham) kom fyrir fimm sinnum í dómi nefndar ensku úrvalsdeildarinnar í málinu. Í því ljósi spurði Harris: „Úrvalsdeildin segir ykkur hafa búið til falssamninga (e. sham contracts), eruð þið falsfélag (e. sham club)?“
Enn neitaði Serrano að svara.
Harris spurði þá frekari spurninga og Serrano sagði ekkert annað en takk, áður en hann gekk í burtu.
Myndskeið af samskiptunum má sjá í spilaranum.