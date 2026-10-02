Fótbolti

„Menn mega ekki vera of miklir töffarar“

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson var varkár í yfirlýsingum fyrir leikinn.
Arnar Gunnlaugsson var varkár í yfirlýsingum fyrir leikinn. Vísir / Getty

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sat fyrir svörum á blaðamannafundi Íslands í dag en íslenska liðið mætir Búlgaríu á Laugardalsvelli á morgun.

„Þetta verður erfiður leikur gegn særðu dýri. Særð dýr geta verið hættuleg sagði Arnar í upphafi fundar en Búlgaría hefur ekkert getað í upphafi keppninnar.

Liðið tapaði gegn Lúxemborg og gerði jafntefli gegn Eistum. Þjálfarinn sagði svo af sér. Það er af sem áður var í búlgörskum fótbolta.

„Ég býst ekki við neinni hallarbyltingu hjá þeim. Nýi þjálfarinn fær bara tvo leiki og því ólíklegt að mikið breytist þannig séð. Við þurfum að lesa snemma í þeirra leik en mögulega fara þeir í það sem þeir eru vanir að gera,“ segir Arnar.

Það er búið að selja um 4.000 miða á leikinn á morgun og þjálfarinn vonast til þess að liðið skemmti fólkinu.

„Ég á von á stemningu og var ánægður með mætinguna líka síðast. Það er undir okkur komið að gíra áhorfendur upp með kraftmiklum leik. Ég held að fólkið okkar skynji að við þurfum hrikalega mikið á þeim að halda. Að það komi okkur yfir lokametrana,“ segir þjálfarinn en yrði það stórslys að ná ekki að taka öll þrjú stigin í leiknum?

„Ég held að við þurfum að bera virðingu fyrir þessu landsliðsumhverfi. Þetta er erfiður bransi. Búlgarar hafa verið á niðurleið síðustu ár en það eru margir góðir menn þarna sem geta meitt okkur. Hugarfar okkar manna skiptir máli. Að menn séu ekki of miklir töffarar og vanmeta lið Búlgara.“

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