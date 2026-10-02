„Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Henry Birgir Gunnarsson skrifar 2. október 2026 13:53 Arnar Gunnlaugsson var varkár í yfirlýsingum fyrir leikinn. Vísir / Getty Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sat fyrir svörum á blaðamannafundi Íslands í dag en íslenska liðið mætir Búlgaríu á Laugardalsvelli á morgun. „Þetta verður erfiður leikur gegn særðu dýri. Særð dýr geta verið hættuleg sagði Arnar í upphafi fundar en Búlgaría hefur ekkert getað í upphafi keppninnar. Liðið tapaði gegn Lúxemborg og gerði jafntefli gegn Eistum. Þjálfarinn sagði svo af sér. Það er af sem áður var í búlgörskum fótbolta. „Ég býst ekki við neinni hallarbyltingu hjá þeim. Nýi þjálfarinn fær bara tvo leiki og því ólíklegt að mikið breytist þannig séð. Við þurfum að lesa snemma í þeirra leik en mögulega fara þeir í það sem þeir eru vanir að gera,“ segir Arnar. Það er búið að selja um 4.000 miða á leikinn á morgun og þjálfarinn vonast til þess að liðið skemmti fólkinu. „Ég á von á stemningu og var ánægður með mætinguna líka síðast. Það er undir okkur komið að gíra áhorfendur upp með kraftmiklum leik. Ég held að fólkið okkar skynji að við þurfum hrikalega mikið á þeim að halda. Að það komi okkur yfir lokametrana,“ segir þjálfarinn en yrði það stórslys að ná ekki að taka öll þrjú stigin í leiknum? „Ég held að við þurfum að bera virðingu fyrir þessu landsliðsumhverfi. Þetta er erfiður bransi. Búlgarar hafa verið á niðurleið síðustu ár en það eru margir góðir menn þarna sem geta meitt okkur. Hugarfar okkar manna skiptir máli. Að menn séu ekki of miklir töffarar og vanmeta lið Búlgara.“ KSÍ Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Fótbolti Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu Fótbolti Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Íslenski boltinn Álftanesi spáð sigri í Bónus-deild karla Körfubolti Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Viktor og Janus fengu silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Sjá meira