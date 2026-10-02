Fótbolti

Þurfum að vera ó­þolandi eins og Aron og Gylfi

Sindri Sverrisson skrifar
Ísak Bergmann Jóhannesson segir ekki nóg að íslenska landsliðið spili vel, það verði að sýna þá hörku sem til þarf til að vinna leiki.
Ísak Bergmann Jóhannesson segir ekki nóg að íslenska landsliðið spili vel, það verði að sýna þá hörku sem til þarf til að vinna leiki. Skjáskot/Sýn Sport

Ísak Bergmann Jóhannesson segir að yngri leikmenn íslenska landsliðsins verði að læra af Gylfa Þór Sigurðssyni og Aroni Einari Gunnarssyni og þora að vera „óþolandi“ við mótherjana innan vallar.

Stefán Árni Pálsson og Henry Birgir Gunnarsson ræddu við Ísak eftir blaðamannafund KSÍ í dag, fyrir leikinn við Búlgaríu í Þjóðadeildinni á morgun á Laugardalsvelli.

Stefán benti á að í 3-0 sigrinum gegn Lúxemborg ytra á þriðjudaginn hefði hann heyrt Ísak öskra ítrekað í hvert sinn sem hann vann boltann og fagna framan í mótherjana sem eflaust hefði fundist það óþolandi.

„Ég þekki það sjálfur að þegar hinir leikmennirnir gera þetta þá er það gjörsamlega óþolandi. Við þurfum að læra af Aroni og Gylfa. Þeir voru óþolandi inni á vellinum. Við megum ekki vera bara vel spilandi lið en ekki með hörkuna í okkur til að vinna leikina. Þetta var ekki besti leikurinn með boltann hjá okkur gegn Lúxemborg en við gerðum þetta gríðarlega vel og það var gríðarlega mikilvægt að halda markinu hreinu,“ sagði Ísak en hluta viðtalsins við hann má sjá hér að neðan.

Ísak sagði það ekki gott að dæma sjálfan sig sem leikmann en viðurkenndi að líklega hefði hann stafað frá sér meiri orku en stundum áður í leiknum í Lúxemborg:

„Kannski hjálpar það að vera með Gylfa Sig við hliðina á sér sem er 37 ára en er samt að gera allt fyrir landsliðið. Maður finnur orkuna frá honum við hliðina á sér og kannski gaf það mér orku í þessum leik

Við vorum klárlega með eitthvað innan í okkur, eins og Arnar [Gunnlaugsson þjálfari] sagði um daginn. Við vorum reiðir eftir frammistöðuna hér á Laugardalsvelli [í 1-1 jafnteflinu við Eistland].

Ég veit ekki hvort ég er svona leikmaður en ég reyni bara að hjálpa liðinu hvort sem það er með mörkum, stoðsendingum eða með því að berjast og hlaupa fyrir liðið,“ sagði Ísak.

Blaðamannafundinn sem Ísak og Arnar Gunnlaugsson sátu í dag og viðtalið við Ísak eftir fund má sjá í heild hér að neðan.

Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16 á morgun á Laugardalsvelli og er miðasala í fullum gangi. Bein útsending hefst á Sýn Sport klukkan 15:20.

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