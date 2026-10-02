Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2026 13:43 Ísak Bergmann Jóhannesson segir ekki nóg að íslenska landsliðið spili vel, það verði að sýna þá hörku sem til þarf til að vinna leiki. Skjáskot/Sýn Sport Ísak Bergmann Jóhannesson segir að yngri leikmenn íslenska landsliðsins verði að læra af Gylfa Þór Sigurðssyni og Aroni Einari Gunnarssyni og þora að vera „óþolandi“ við mótherjana innan vallar. Stefán Árni Pálsson og Henry Birgir Gunnarsson ræddu við Ísak eftir blaðamannafund KSÍ í dag, fyrir leikinn við Búlgaríu í Þjóðadeildinni á morgun á Laugardalsvelli. Stefán benti á að í 3-0 sigrinum gegn Lúxemborg ytra á þriðjudaginn hefði hann heyrt Ísak öskra ítrekað í hvert sinn sem hann vann boltann og fagna framan í mótherjana sem eflaust hefði fundist það óþolandi. „Ég þekki það sjálfur að þegar hinir leikmennirnir gera þetta þá er það gjörsamlega óþolandi. Við þurfum að læra af Aroni og Gylfa. Þeir voru óþolandi inni á vellinum. Við megum ekki vera bara vel spilandi lið en ekki með hörkuna í okkur til að vinna leikina. Þetta var ekki besti leikurinn með boltann hjá okkur gegn Lúxemborg en við gerðum þetta gríðarlega vel og það var gríðarlega mikilvægt að halda markinu hreinu,“ sagði Ísak en hluta viðtalsins við hann má sjá hér að neðan. Ísak sagði það ekki gott að dæma sjálfan sig sem leikmann en viðurkenndi að líklega hefði hann stafað frá sér meiri orku en stundum áður í leiknum í Lúxemborg: „Kannski hjálpar það að vera með Gylfa Sig við hliðina á sér sem er 37 ára en er samt að gera allt fyrir landsliðið. Maður finnur orkuna frá honum við hliðina á sér og kannski gaf það mér orku í þessum leik Við vorum klárlega með eitthvað innan í okkur, eins og Arnar [Gunnlaugsson þjálfari] sagði um daginn. Við vorum reiðir eftir frammistöðuna hér á Laugardalsvelli [í 1-1 jafnteflinu við Eistland]. Ég veit ekki hvort ég er svona leikmaður en ég reyni bara að hjálpa liðinu hvort sem það er með mörkum, stoðsendingum eða með því að berjast og hlaupa fyrir liðið,“ sagði Ísak. Blaðamannafundinn sem Ísak og Arnar Gunnlaugsson sátu í dag og viðtalið við Ísak eftir fund má sjá í heild hér að neðan. Leikur Íslands og Búlgaríu hefst klukkan 16 á morgun á Laugardalsvelli og er miðasala í fullum gangi. Bein útsending hefst á Sýn Sport klukkan 15:20. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu Fótbolti Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Íslenski boltinn Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Dagskráin í dag: Hvaða lið fellur úr Bestu deildinni? Sport Viktor og Janus fengu silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Sjá meira