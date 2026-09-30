„Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Valur Páll Eiríksson skrifar 30. september 2026 08:44 Ferran Soriano, framkvæmdastjóri Manchester City, ásamt Khaldoon Al Mubarak, stjórnarformanni félagsins. vísir/getty Framkvæmdastjóri Manchester City, Ferran Soriano, hefur haldið því fram að sektardómurinn yfir félaginu sé afleiðing „samsæri ensku úrvalsdeildarinnar“ og að félagið muni áfrýja úrskurðinum. Óháð nefnd komst að þeirri niðurstöðu í gær að City væri sekt um öll ákæruatriði sem tengjast brotum á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar á árunum 2009–10 til 2017–18. Orðalag í dómnum var sérlega harðort í garð City sem sagt var fara vísvitandi framhjá reglum með fullri vitund og einnig sagt hafa lagt sig fram við að trufla og skemma rannsókn ensku úrvalsdeildarinnar á brotunum. Manchester City sagði í yfirlýsingu munu áfrýja „á þeim forsendum að álitið innihaldi augljósar efnislegar villur, bæði í lögum, grundvallarreglum og staðreyndum, og sé ótraust.“ Ferran Soriano gat lítið svarað spurningum blaðamanna sem reyndu að ná af honum tali á fundi stjórnenda íþróttafélaga í Kaupmannahöfn í gær. Í myndbandsskilaboðum til starfsmanna félagsins fór Soriano hins vegar vel yfir mál og sagði: „Skjal hefur verið gert opinbert með áliti frá nefnd ensku úrvalsdeildarinnar sem er neikvætt fyrir hagsmuni okkar.“ „Ég vil útskýra nákvæmlega hvað þetta er, hver næstu skref eru og hvernig við munum halda áfram að verja félagið og að lokum fá uppreisn æru í þessu ferli,“ „Þetta hefur staðið svo lengi yfir að það er mikilvægt að minna okkur á að allt mál ensku úrvalsdeildarinnar gegn okkur byggist á einni rangri ásökun; að persónulegir fjármunir eigandans hafi á einhvern hátt og í leyni verið settir inn í félagið í gegnum styrktaraðila frá Abu Dhabi,“ segir Soriano og öll gögn í dómnum benda til nákvæmlega þess. 🚨 | BREAKING: #ManCity CEO Ferran Soriano has addressed staff over the guilty verdicts, insisting the club will fight through every available legal avenue:“The whole Premier League case against us is based on a single false accusation.” pic.twitter.com/63Pf9fsvGw— City Chief (@City_Chief) September 29, 2026 Hann segir þó um hreina lygi að ræða í myndskeiðinu sem lekið var til fjölmiðla frá starfsmönnum félagsins í gær. „Þetta er einfaldlega ekki satt. Óhrekjanleg sönnunargögn hafa verið lögð fyrir nefnd ensku úrvalsdeildarinnar sem sýna að þetta gat ekki gerst og gerðist ekki,“ „Þar á meðal eru bankayfirlit, millifærslur, vitni og allt sem nauðsynlegt er til að sýna fram á með óyggjandi hætti að peningarnir komu ekki frá eigandanum,“ „Allar aðrar rangar ásakanir sem hafa verið bornar á okkur og verið markaðssettar og kynntar af hörku, eiga uppruna sinn í þessari einu, einföldu, miðlægu og algjörlega röngu ásökun,“ segir Soriano sem segir rándýrt lögfræðingateymi City, sem hefur unnið að málinu árum saman, hreinlega í áfalli yfir dómnum sem sé samsæri af hálfu ensku úrvalsdeildarinnar. „Okkur og lögfræðingum okkar til mikillar undrunar, eftir næstum tvö ár, hefur nefnd ensku úrvalsdeildarinnar gefið út álit sem styður samsæri ensku úrvalsdeildarinnar,“ segir Soriano og bætir við: „Til að gera það þurfti álitið í raun að hunsa umfangsmikil sönnunargögn sem félagið lagði fram til að komast að niðurstöðu sem er augljóslega röng,“ „Lögfræðingar okkar munu nú leggja fram áfrýjun sem sýnir fram á að álitið innihaldi augljósar efnislegar villur í lögum, grundvallarreglum og staðreyndum, og að það sé ótraust,“ segir Soriano en City hefur til 5. október að áfrýja dómnum. Verið í þessari stöðu áður Árið 2020 tókst City að fá tveggja ára banni frá evrópskum félagsliðakeppnum hnekkt, sem UEFA hafði sett á fyrir brot á reglum um fjárhagslega háttvísi (Financial Fair Play), eftir að hafa vísað málinu til Alþjóðaíþróttadómstólsins (CAS). „Munið að við höfum verið í þessari stöðu áður,“ bætti Soriano við. „Árið 2020 vorum við einnig ranglega dæmd fyrir mörg af sömu málum. Við áfrýjuðum til óháðs aðila, CAS, og við unnum,“ „Við munum nú vinna af fullum krafti. Við munum einbeita okkur að hinu óháða áfrýjunarferli og einnig öllum öðrum lagalegum leiðum sem okkur standa til boða til að vinna málið,“ segir Soriano. „Og við munum grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að vernda félagið og krefjast bóta frá hverjum þeim aðila sem reynir að skaða það, nú og í framtíðinni,“ „Ég veit að þetta getur verið nokkur truflun, en vinsamlegast haldið áfram að einbeita ykkur að starfi okkar og að hugsa um stórfjölskyldu City, eins og við gerum alltaf,“ segir Soriano og bætir við að endingu: „Mjög fljótlega munum við líta til baka á þetta og viðurkenna það sem enn eitt skiptið í sögu okkar þegar við tókumst á við mótlæti og sigruðumst á því saman.“ Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar Enski boltinn Mest lesið „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ Fótbolti Danir fjalla um niðurlæginguna á Hlíðarenda Handbolti „Held að fólk átti sig ekki á því sem við vorum að gera í kvöld“ Handbolti Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Fótbolti Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Fótbolti Frikki Dór segir stöðu Bjarkar galna en bærinn lofar að verja starfið Sport Kannast ekki við krísufund á Hlíðarenda Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fleiri fréttir „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Braut kynferðislega á Andy Carroll Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Ætlaði aldrei til Manchester United Rífleg launahækkun Arteta sem samþykkti nýjan samning Mamma Mbappé vildi að hann færi til Liverpool Fór ófögrum orðum um Íslandsvininn og Manchester United Mikilvægt fyrir Manchester City að Haaland skori ekki öll mörkin Pressa Brighton gerði vörn Arsenal óörugga Ekki séns að City verði meistari með þessari spilamennsku Eiði Smára ekki skemmt Dregur sig úr landsliðinu Vill henda Wirtz út úr liðinu Sjá meira