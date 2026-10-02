Enski boltinn

City-menn búnir að á­frýja

Sindri Sverrisson skrifar
Það styttist í að leikmenn Manchester City snúi aftur til starfa eftir vægast sagt viðburðaríkt landsleikjahlé.
Það styttist í að leikmenn Manchester City snúi aftur til starfa eftir vægast sagt viðburðaríkt landsleikjahlé. Getty/Matt McNulty

Forráðamenn Manchester City greindu frá því í dag að búið væri að áfrýja úrskurði óháðrar nefndar ensku úrvalsdeildarinnar um að félagið hefði brotið af sér í öllum ákæruliðum tengdum brotum á fjármálareglum deildarinnar.

Félagið sendi frá sér stutta tilkynningu þess efnis í dag og sagði að áfrýjað hefði verið í gær, degi áður en fresturinn til þess rann út.

Félagið heldur statt og stöðugt fram sakleysi sínu þrátt fyrir þá niðurstöðu nefndar ensku úrvalsdeildarinnar að um á annað hundrað brot á reglum deildarinnar væri að ræða. Brotin sneru að því að fegra bókhald félagsins, til að geta varið hærri fjárhæðum en ella í leikmenn, og neita að afhenda upplýsingar við rannsókn málsins.

„Það er eindregin afstaða félagsins að álitið sé, á mörgum forsendum, haldið augljósum efnislegum villum, bæði lagalegum, grundvallar- og staðreyndavillum, og sé ótraust.

Félagið er saklaust af ásökunum ensku úrvalsdeildarinnar og fyrir liggur yfirgripsmikið safn óhrekjanlegra sönnunargagna sem styðja allar afstöður þess í þessu máli.

Við munum áfram virða réttarfarsreglur og getum því miður ekki tjáð okkur frekar fyrr en allri málsmeðferð er lokið,“ segir í tilkynningu City-manna í dag.

Enski boltinn Manchester City Fjármál Manchester City til rannsóknar

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