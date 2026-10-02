Forráðamenn Manchester City greindu frá því í dag að búið væri að áfrýja úrskurði óháðrar nefndar ensku úrvalsdeildarinnar um að félagið hefði brotið af sér í öllum ákæruliðum tengdum brotum á fjármálareglum deildarinnar.
Félagið sendi frá sér stutta tilkynningu þess efnis í dag og sagði að áfrýjað hefði verið í gær, degi áður en fresturinn til þess rann út.
Félagið heldur statt og stöðugt fram sakleysi sínu þrátt fyrir þá niðurstöðu nefndar ensku úrvalsdeildarinnar að um á annað hundrað brot á reglum deildarinnar væri að ræða. Brotin sneru að því að fegra bókhald félagsins, til að geta varið hærri fjárhæðum en ella í leikmenn, og neita að afhenda upplýsingar við rannsókn málsins.
„Það er eindregin afstaða félagsins að álitið sé, á mörgum forsendum, haldið augljósum efnislegum villum, bæði lagalegum, grundvallar- og staðreyndavillum, og sé ótraust.
Félagið er saklaust af ásökunum ensku úrvalsdeildarinnar og fyrir liggur yfirgripsmikið safn óhrekjanlegra sönnunargagna sem styðja allar afstöður þess í þessu máli.
Við munum áfram virða réttarfarsreglur og getum því miður ekki tjáð okkur frekar fyrr en allri málsmeðferð er lokið,“ segir í tilkynningu City-manna í dag.