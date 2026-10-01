Bresk-íranskur ríkisborgari hefur verið handtekinn í Bretlandi þar sem hann grunaður um að skipuleggja hryðjuverk í tengslum við atvik við RAF Fairford-herstöðina um helgina. Breskir og bandarískir ráðamenn hafa sakað írönsk stjórnvöld um aðkomu að atvikinu en þau þvertekið fyrir það.
Þetta hefur breska ríkisútvarpið eftir hryðjuverkadeild lögreglunnar á Bretlandi en þar segir að 27 ára karlmaður sem sé bæði með breskt og íranskt ríkisfang hafi verið handtekinn í Westminster í London.
Annar breskur ríkisborgari, 26 ára að aldri, hafi einnig verið yfirheyrður vegna málsins auk þess sem lögreglan hafi ráðist í húsleit á tveimur stöðum á svæðinu.
Fimm ungir karlmenn voru handteknir á sunnudag í tengslum við atvikið en þeim hefur verið sleppt gegn tryggingu. Þeir eru allir breskir ríkisborgarar frá London.
Hryðjuverkalögreglan kveðst kanna „alla mögulega anga málsins, þar á meðal aðkomu erlendra ríkja“ að því er lögregluþjónninn Vicki Evans segir við BBC.
Breski forsætisráðherrann Andy Burnham sagði í gær að sterkar vísbendingar væru fyrir því að írönsk stjórnvöld hefðu átt þátt í atvikinu en gaf ekki frekari skýringar. Stjórnvöld í Teheran hafa aftur á móti harðneitað því að hafa komið að atvikinu.
„Rannsóknin á aðstæðum er varðar atburðina í Glósturskíri er gríðarlega flókin og teymi sérfræðinga á okkar snærum kannar nú margar hliðar á rannsókninni.“
Mennirnir fimm voru handteknir um sunnudagsmorgun eftir að tilkynning barst um „þrjár grunsamlegar bifreiðar“ sem ekið væri í átt að herstöð sem Bandaríkjaher heldur úti við Fairford.
BBC hefur eftir heimildum að einn mannanna hafi sjálfur hringt á bresku neyðarlínuna um klukkustund áður en bóndi úr nærsveitum flugvallarins hafði samband við lögregluna til að tilkynna um „stóran hóp“ grímuklæddra manna nálægt bílunum.
Fimmenningarnir eru á aldrinum 23 til 25 ára. Þeir voru handteknir vegna gruns um brot er varða sprengjuefni en síðan snerist grunurinn að meintu skipulagi hryðjuverks. Þeim var sleppt gegn tryggingu á mánudag.
Lögregla segir að umfangsmikið magn af bensíni hafi fundist í bílum nálægt svæðinu, en engin sprengitæki.
Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt ljóst að erlendir aðilar hafi komið að atvikinu við herstöðina en á síðustu mánuðum hafa sprengjuþotur Bandaríkjahers á leið til Mið-Austurlanda tekið á loft frá herstöðinni, samkvæmt samþykki breskra stjórnvalda.