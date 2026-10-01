Innlent

Inga vildi alls ekki svara spurningum frétta­manns

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Inga segist ekkert ætla að tjá sig um málið. 
Inga segist ekkert ætla að tjá sig um málið.  Vísir

Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra, neitaði að svara spurningum fréttamanns þegar hún var spurð út í mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Hún sagðist þó ekki hafa komið nálægt umdeildum skilaboðum sem fyrrverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi á hann.

Frá því að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, steig fram og skilaboð milli hans og fyrrverandi aðstoðarkonu hans voru birt hefur Inga ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu um viðtal vegna málsins. Þá hafa aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svarað fréttamönnum eða hafnað viðtalsbeiðnum.

Inga tjáði sig um málið við Ríkisútvarpið þann 17. september, sama dag og Guðmundur steig fram. Guðmundur sagðist hafa sagt af sér vegna samskipta við Ingu. Þá varð Inga ekki við viðtalsbeiðnum fréttastofu.

Engu svarað en hvatti formann til að stíga í eigin „skítapott“ 

Eftir að skilaboð sem aðstoðarkona Guðmundar sendi á hann voru birt hefur Inga ekki veitt neinum fjölmiðlum viðtöl og ekkert svarað fyrir málið.

Inga ræddi málið hins vegar á Alþingi sama dag, þegar stjórnarandstöðuþingmenn kröfðu hana ítrekað um svör. Þá ætlaði allt um koll að keyra.

„Ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi,“ sagði Inga meðal annars við formann Sjálfstæðisflokksins.

Ávarpaði MR-inga en vildi ekki ræða við fréttamann

Fréttamaður hitti á Ingu í Menntaskólanum í Reykjavík í dag þar sem 180 ára afmæli skólans var fagnað. Hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leið sinni frá skólabyggingunni og að ráðherrabíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmynd um skilaboð sem fyrrverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi ráðherranum og innihéldu orðin „afsögn eða stríð.“

Inga Sæland ávarpaði gesti á 180 ára afmælisdegi.Vísir/EinarÁrna

„Ég hef ekki hugmynd um það hugtak og hef aldrei nokkurn tímann komið nálægt því og aldrei séð þau skilaboð fyrr en ég sá þau á prenti.“

Þá sagði hún að ekki væri hægt að bóka viðtöl við hana vegna málsins.

Afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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