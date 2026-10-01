Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 1. október 2026 15:05 Inga segist ekkert ætla að tjá sig um málið. Vísir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra, neitaði að svara spurningum fréttamanns þegar hún var spurð út í mál Guðmundar Inga Kristinssonar. Hún sagðist þó ekki hafa komið nálægt umdeildum skilaboðum sem fyrrverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi á hann. Frá því að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, steig fram og skilaboð milli hans og fyrrverandi aðstoðarkonu hans voru birt hefur Inga ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu um viðtal vegna málsins. Þá hafa aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svarað fréttamönnum eða hafnað viðtalsbeiðnum. Inga tjáði sig um málið við Ríkisútvarpið þann 17. september, sama dag og Guðmundur steig fram. Guðmundur sagðist hafa sagt af sér vegna samskipta við Ingu. Þá varð Inga ekki við viðtalsbeiðnum fréttastofu. Engu svarað en hvatti formann til að stíga í eigin „skítapott“ Eftir að skilaboð sem aðstoðarkona Guðmundar sendi á hann voru birt hefur Inga ekki veitt neinum fjölmiðlum viðtöl og ekkert svarað fyrir málið. Inga ræddi málið hins vegar á Alþingi sama dag, þegar stjórnarandstöðuþingmenn kröfðu hana ítrekað um svör. Þá ætlaði allt um koll að keyra. „Ég held að þér væri nær að stíga inn í eigin skítapott og reyna að hræra aðeins upp í honum í stað þess að koma hér fram með dylgjur og ósannindi,“ sagði Inga meðal annars við formann Sjálfstæðisflokksins. Ávarpaði MR-inga en vildi ekki ræða við fréttamann Fréttamaður hitti á Ingu í Menntaskólanum í Reykjavík í dag þar sem 180 ára afmæli skólans var fagnað. Hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leið sinni frá skólabyggingunni og að ráðherrabíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmynd um skilaboð sem fyrrverandi aðstoðarkona Guðmundar Inga sendi ráðherranum og innihéldu orðin „afsögn eða stríð.“ Inga Sæland ávarpaði gesti á 180 ára afmælisdegi.Vísir/EinarÁrna „Ég hef ekki hugmynd um það hugtak og hef aldrei nokkurn tímann komið nálægt því og aldrei séð þau skilaboð fyrr en ég sá þau á prenti.“ Þá sagði hún að ekki væri hægt að bóka viðtöl við hana vegna málsins. Afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Innlent Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Innlent Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Innlent Fleiri fréttir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Sjá meira