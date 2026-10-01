Innlent

Ingó veðurguð hafði betur í Lands­rétti

Árni Sæberg skrifar
Ingó veðurguð og lögmaður hans, Auður Björg Jónsdóttir, í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022, þegar annað meiðyrðamál var til meðferðar.
Ingó veðurguð og lögmaður hans, Auður Björg Jónsdóttir, í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022, þegar annað meiðyrðamál var til meðferðar. Vísir/Vilhelm

Landsréttur hefur dæmt ummæli Pálínu Helgu Þórarinsdóttur í garð Ingólfs Þórarinssonar, Ingó veðurguðs, dauð og ómerk og gert henni að greiða Ingólfi 350 þúsund krónur auk einnar milljónar króna í málskostnað. Í ummælum sínum gerði Pálína Helga því skóna að Ingólfur legði það í vana sinn að nauðga ungum konum og beita þær ofbeldi.

Landsréttur kvað upp dóm sinn þess efnis klukkan 15 en hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Ummælin sem um ræðir lét Pálína Helga falla í athugasemd á Facebook, sem var svar við ummælum manns sem sagði „Áfram gakk Ingó minn.“ 

„Þá í að halda áfram að nauðga og beita ungar konur ofbeldi?“ spurði Pálína Helga. Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur í málinu var að sýkna hana af öllum kröfum Ingólfs á þeim grundvelli að ummælin rúmuðust innan tjáningarfrelsis hennar og hefðu ekki farið í bága við ærumeiðingaákvæði almennra hegningarlaga.

Dómur héraðsdóms er ítarlega reifaður í fréttinni hér að neðan:

Ingólfur hefur áður unnið meiðyrðamál af svipuðum toga þegar hann lagði Sindra Þór Sigríðarson Hilmarsson í Landsrétti, eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur hafði sýknað Sindra Þór.

Að mati Landsréttar mátti Sindri Þór ekki viðhafa ummæli á borð við „Skemmtikraftur sem hefur stundað það síðastliðin 12-13 ár að ríða börnum.“

Ummæli Sindra Þórs voru dæmd dauð og ómerk. Sindri Þór var dæmdur til að greiða Ingólfi 900 þúsund krónur í miskabætur auk vaxta. Þá var hann dæmdur til að greiða Ingólfi málskostnað.

Þá var þriðja meiðyrðamáli Ingólfs lokið með dómsátt og afsökunarbeiðni Silju Bjarkar Björnsdóttur.

Mál Ingólfs Þórarinssonar Tjáningarfrelsi Dómsmál

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