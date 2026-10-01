Innlent

Á­kærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur mun dæma í málinu.
Héraðsdómur Reykjavíkur mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga dóttur sinni með því að nýta sér það að dóttirin gat ekki spornað við háttsemi hans sökum ölvunar og svefndrunga.

Í ákæru þess efnis, sem þingfest var á þriðjudaginn, segir að maðurinn sé ákærður fyrir nauðgun, sifjaspell og stórfellt brot í nánu sambandi gegn dóttur sinni með því að hafa á laugardegi í maí 2024 á heimili sínu þuklað á berum brjóstum og rassi dótturinnar og haft við hana samræði, án samþykkis hennar og með því að beita hana ólögmætri nauðung og nýta sér að hún gat ekki spornað við þessari háttsemi hans vegna ölvunar og svefndrunga.

Með háttseminni hafi maðurinn á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar. 

Í ákæru er tekið fram að dóttir mannsins hafi verið barn þegar atvik málsins áttu sér stað en hún leggur sjálf fram einkaréttarkröfu, sem þýðir að hún hefur síðan orðið minnst átján ára. Af því leiðir að stúlkan var annað hvort 16 eða 17 ára umræddan dag. Hún krefst fjögurra milljóna króna í miskabætur.

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