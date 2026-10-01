Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Árni Sæberg skrifar 1. október 2026 14:28 Héraðsdómur Reykjavíkur mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir að nauðga dóttur sinni með því að nýta sér það að dóttirin gat ekki spornað við háttsemi hans sökum ölvunar og svefndrunga. Í ákæru þess efnis, sem þingfest var á þriðjudaginn, segir að maðurinn sé ákærður fyrir nauðgun, sifjaspell og stórfellt brot í nánu sambandi gegn dóttur sinni með því að hafa á laugardegi í maí 2024 á heimili sínu þuklað á berum brjóstum og rassi dótturinnar og haft við hana samræði, án samþykkis hennar og með því að beita hana ólögmætri nauðung og nýta sér að hún gat ekki spornað við þessari háttsemi hans vegna ölvunar og svefndrunga. Með háttseminni hafi maðurinn á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð stúlkunnar. Í ákæru er tekið fram að dóttir mannsins hafi verið barn þegar atvik málsins áttu sér stað en hún leggur sjálf fram einkaréttarkröfu, sem þýðir að hún hefur síðan orðið minnst átján ára. Af því leiðir að stúlkan var annað hvort 16 eða 17 ára umræddan dag. Hún krefst fjögurra milljóna króna í miskabætur. Dómsmál Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Mest lesið Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza Innlent „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Innlent „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Innlent „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Innlent Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun Innlent Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Innlent Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ Innlent Á spítala eftir misheppnaða aftöku Erlent Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Innlent Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Innlent Fleiri fréttir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Ákærður fyrir að nauðga sofandi og ölvaðri dóttur sinni Væntingar um útspil tengt gjaldahækkunum Neituðu sök við þingfestingu Straumsvíkurmálsins Kveður svefnlyfin eftir átján ára notkun „Ég væri að ljúga ef ég segði að það væri tilviljun“ Sniðganga geti verið túlkuð sem yfirlýsing ríkisstjórnarinnar Fjórir í gæsluvarðhald eftir hraðsendingu frá Þýskalandi Ekkert svigrúm í tengslum við kjarasamninga og tvísýnt með framhaldið Lét ákærða vita af andlátinu: „Hann var í miklu uppnámi“ „Vitum ekki hundrað prósent hvað er í þessu“ Flutningabíll valt á Þverárfjallsvegi sem er lokaður Lægðin grynnist í dag en von á annarri Bíl ekið á ljósastaur Söknuðu nærgætni og umhyggju eftir háska á Ibiza „Ég er bara ótrúlega leiður yfir þessu“ Gerðu stutt hlé á sprengingunum en séu enn á áætlun og verði búin í lok október Eldgos áfram líklegasta sviðsmyndin en óljóst hvenær það yrði ESA geti ekki beðið endalaust Valgerður réttir fram sáttahönd Vill að Daði vísi til þess sem hún á að hafa sagt Tilkynnt um ölvaðan flugmann Brunavörnum hafi verið verulega áfátt Konan sem lögreglan lýsti eftir er fundin Nú er hægt að taka Strætó alla leið að flugstöðinni Öllum heilbrigðisfulltrúum landsins sagt upp Gera alvarlegar athugasemdir við málflutning Daða Skoðar uppfærslu í 36 sæta rafflugvél Neysla geðrofs-, tauga- og ofnæmislyfja stóraukist Dæmdur fyrir manndráp af gáleysi við Vík Sjá meira