Hundruð þúsunda Bandaríkjamanna hafa nú þegar greitt atkvæði í þingkosningum þar í landi þótt mánuður sé til kosninga. Kannanir benda til þess að kjósendur Demókrata séu duglegri að kjósa snemma en í síðustu forsetakosningum.
Kosið verður þann 3. nóvember en nú þegar hafa að minnsta kosti 700 þúsund kosið í allavega þrjátíu ríkjum. Gögn segja svipaða sögu og kannanir hafa gert í allt sumar, að demókratar séu mun duglegri að mæta á kjörstað.
Í nokkrum ríkjum þar sem fram undan er mikilvæg kosning til öldungadeildar eða ríkisstjóra er hlutfall Demókrata í beiðnum um kjörseðla stærra en þegar forsetakosningarnar fóru fram árið 2024.
I Iowa hefur 67 prósent beiðna komið frá Demókrötum samanborið við 54 prósent fyrir fjórum árum og svipaða sögu er að segja í Pensylvaníu, Maine og Norður-Karólínu. Þessi þróun er sú sama og niðurstöður kannana, aukakosninga og þátttaka í forkosningum hefur sýnt. Önnur skýring gæti þó verið sú að Repúblikanar kjósi í auknum mæli að greiða atkvæði á kjördag.
Þá kemur fram í frétt CNN að kosningahegðun Bandaríkjamanna hafi breyst eftir að kórónuveirufaraldrinum lauk. Dregið hefur úr póstatkvæðagreiðslu en hlutur þeirra sem eru eldri en 65 ára gamlir hefur vaxið. Var hann 27 prósent árið 2020 en hafði aukist um tíu prósent fjórum árum síðar.
Flest atkvæðin í ár hafa verið greidd í Virginíu og þar hafa fjölmargir greitt atkvæði bæði í eigin persónu og í pósti. Greinilegt samband er á milli þess hvernig ákveðið svæði kaus árið 2024 og hversu duglegt fólk hefur verið að kjósa í ár.
Í borgum og sýslum þar sem Kamala Harris vann með meira en tuttugu prósentustigum árið 2024 hefur þátttakan náð 78 prósentum samanborið við 61 prósent þar sem Donald Trump vann með jafn miklum mun.
Sérfræðingar benda þó á að enn sé margt sem eigi eftir að gerast. Keppnin um öldungadeildarsætið í Virginíu er til að mynda ekki talin jöfn og því gæti áhugi Repúblikana verið meiri í þeim ríkjum þar sem meira er í boði.
Þar að auki ríkir að sjálfsögðu leynd yfir því hvernig fólk kýs, aðeins er opinbert hverjir hafa kosið.
Atkvæðin sem eru komin í hús eru aðeins brot af þeim 57 milljónum sem voru greiddar fyrir kjördag í þingkosningunum 2022 og enn minna brot af þeim 112 milljónum sem kusu alls. Búist er við að atkvæðafjöldinn aukist verulega á næstu vikum.
Repúblikanar eru byrjaðir að verja fúlgum fjár í auglýsingar í aðdraganda kosninganna í nóvember. Þeir sitja á mun digrari sjóðum en Demókratar. Forsetinn sjálfur situr á rúmum fjögur hundruð milljónum dala í pólitískri aðgerðanefnd sinni og er byrjaður að beita honum til að styðja frambjóðendur Repúblikanaflokksins.
Bæði Repúblikanar og Demókratar eru að dæla milljörðum í kosningabaráttuna um annað öldungadeildarsæti Texasríkis. Repúblikanar hafa áhyggjur af því að missa sætið, sem hefur verið í höndum þeirra um árabil, og Demókratar sjá tækifæri til að ná mögulega meirihluta í öldungadeildinni.