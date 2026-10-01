Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kemur til Íslands í næstu viku eftir að hafa þegið boð Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra um heimsókn. Hans má vænta hinn 5. október en að því loknu heldur Rubio til Grikklands og Portúgal.
Frá þessu er greint í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu en þar er haft eftir Þorgerði að það sé mikið ánægjuefni að Rubio hafi þegið heimboðið „sem ég ítrekaði við hann í New York á dögunum“ en þau hittust á hliðarlínum allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna sem haldið var í síðustu viku.
Í tilkynningu frá bandaríska utanríkisráðuneytinu segir að Rubio sé á leið til Íslands, síðan Grikklands og svo Frakklands.
Í bandarísku tilkynningunni segir að Rubio muni ræða „efnahagsmál og öryggissamstarf“ á Íslandi en á Grikklandi hyggist hann fara fyrir sendinefnd um varna- og orkumál og í Portúgal muni hann einnig ræða varna-, efnahags- og samstarf á sviði tækni. Heimsóknin til landanna þriggja standi yfir frá fimmtudeginum 5. október til 8. október.
„Samstarf Íslands og Bandaríkjanna stendur á traustum grunni og heimsókn hans hingað er til marks um það,“ er haft eftir Þorgerði í tilkynningu utanríkisráðuneytisins. Þá segir að það hafi verið sérstakt áherslumál hennar í embætti utanríkisráðherra að styrkja tengsl Íslands við nánustu vina- og bandalagsríki beggja vegna Atlantshafsins.
„Við eigum í virku samtali við Bandaríkin um sameiginleg hagsmunamál þar sem samstarf í varnarmálum, öryggi á norðurslóðum og viðskipti milli ríkjanna vega hvað þyngst. Það er tilhlökkunarefni að taka á móti utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem mun styrkja okkar góða samband enn frekar,“ er haft eftir henni að lokum.
Rubio er einn helsti samherji Donalds Trump Bandaríkjaforseta og hafa bæði hann og J.D. Vance varaforseti verið orðaðir við forsetaframboð í forsetakosningunum í Bandaríkjunum árið 2028.
Á seinna kjörtímabili Trump hefur reynt á samstarf innan Atlantshafsbandalagsins, meðal annars vegna tollastríðs Trump og hótana hans vegna Grænlands, en hinu síðarnefnda virðist hafa verið fundinn farsæll endi eftir að Grænland, Danmörk og Bandaríkin undirrituðu nýtt varnarsamkomulag í síðustu viku.
Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum úr tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins auki frekari bakgrunnsupplýsinga.