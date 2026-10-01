Klettabær, sértækt búsetuúrræði til langs- og skamms tíma, hefur sagt upp 28 starfsmönnum. Breytingarnar tengjast því að einhverjir skjólstæðingar eru á leið í önnur úrræði. Framkvæmdastjórinn segir þetta þungbært skref.
Þetta segir í skriflegu svari Jóhönnu M. Fleckenstein, framkvæmdastjóra Klettabæjar, við fyrirspurn fréttastofu. Hjá Klettabæ starfa yfir fimm hundruð manns í mismunandi starfshlutfalli.
„Þar sem fyrirséð er að nokkrir af þeim sem hafa verið í þjónustu lengi eru að fá framtíðarúrræði á vegum verkkaupa höfum við þurft að grípa til uppsagna. Þær taka til þeirra starfshópa sem um ræðir sem og stjórnenda, í heildina 28 manns, sem starfa hjá okkur í mismunandi starfshlutfalli. Það er þungbært að sjá á eftir góðu og reynslumiklu fólki sem starfað hefur hjá okkur um lengri tíma en því miður vorum við nauðbeygð að fara í þessar aðgerðir,“ segir í svari Jóhönnu.
Klettabær er eitt stærsta búsetuúrræði landsins og býður upp á fjölbreytta þjónustu fyrir börn, ungmenni og fullorðna sem hafa þörf á einstaklingsmiðaðri þjónustu og sértækum stuðningi. Markmið Klettabæjar er að stuðla að jöfnum tækifærum barna og ungmenna til þátttöku og lífsgæða í samfélaginu.
Klettabær er með starfsstöðvar í Hafnarfirði, við Hringhellu, Bæjarhraun og Borgarhellu.