Karlmaður á fimmtugsaldri er í haldi lögreglu grunaður um að hafa veist að konu á fertugsaldri í íbúð í Kópavogi. Áverkar konunnar eru sagðir alvarlegir.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Árásin átti sér stað í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöld. Maðurinn var handtekinn á vettvangi og farið verður fram á gæsluvarðhald yfir honum síðar í dag.
Í tilkynningunni segir að frekari upplýsingar um málið verði ekki veittar að svo stöddu.
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Samkvæmt heimildum fréttastofu átti árásin sér stað í fjölbýlishúsi við Engihjalla. DV fjallaði í dag um handtöku í götunni. Þar var birt myndband af vettvangi þar sem maður sést leiddur út úr fjölbýlishúsi af tveimur lögreglumönnum. Svo sést þegar tvær manneskjur eru bornar út á sjúkrabörum.
Málið er til rannsóknar hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar að sögn E. Agnesar Eide, yfirlögregluþjóns hjá miðlægu deildinni. Hún kvaðst ekki geta tjáð sig nánar um málið.