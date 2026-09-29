Brast í grát þegar hún lýsti aðkomu að látnum bróður Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. september 2026 14:29 Georgios Ntentes er ákærður fyrir að myrða mann á Kársnesi í nóvember 2025. Vísir/Anton Brink Konur sem voru nánar hinum látna í meintu manndrápsmáli á Kársnesi gáfu skýrslu fyrir dómi við aðalmeðferð málsins. Þær lýstu því þegar þær komu að hinum látna þar sem hann lá á jörðinni á heimili sínu. Aðalmeðferð er hafin í meintu manndrápsmáli á Kársnesi í nóvember 2025. Georgios Ntentes, grískur karlmaður í kringum þrítugt, er ákærður fyrir að hafa myrt Edilsson Martins Zingara. Fyrrverandi kærasta Zingara var sú fyrsta sem kom á vettvang sunnudaginn eftir andlátið. Hún gaf skýrslu í gegnum fjarfundarbúnað. Öll ljósin voru kveikt og þegar hún hringdi í hann heyrði hún símann hringja en enginn svaraði. Eftir að hún kíkti í gegnum filmu á rúðunni og sá að Zingara lá á jörðinni hringdi hún í systur hans. Systir hins látna gaf einnig skýrslu fyrir dómi. „Svo þegar ég kíkti inn um gluggann og þá sá ég bróður minn. Nágranninn var að moka snjó og af því að ég gat ekki opnað gluggann bað ég nágrannann um að gera það,“ sagði systirin. Hún brast í grát aðspurð hvort hún hefði farið inn í íbúðina og segist hafa opnað dyrnar og séð hann á gólfinu. „Eini hluturinn sem mig langar að vita er hvort að þetta hafi verið sárt fyrir hann.“ Þau systkinin hafi verið mjög náin og talað mikið saman um líf sitt. Að hennar sögn hafi hann ekki verið þunglyndur og ekki verið með neinar sjálfsvígshugsanir. „Við vorum mjög náin, ég fór oft heim til hans og hann til mín.“ Rifrildi og sambandsslit Zingara hafði hins vegar átt í rifrildi við kærustu sína og rifust þau oft samkvæmt systur hans. Ntantes sagði í sinni skýrslu að brotaþoli hefði verið að ganga í gegnum sambandsslit og því liðið afar illa umrætt kvöld. Systirin vildi ekki meina að þau hefðu hætt saman heldur rifust þau oft án þess að það kæmi til sambandsslita. Móðir Zingara kom einnig fyrir dómara en hún var í Portúgal á þessum tíma. Hún sagðist hafa rætt við son sinn þennan dag í síma og hann hafi tjáð móður sinni að sambandi hans og kærustunnar væri lokið. „Hann fann út að hún væri komin með annan mann úti. Hann fór til hennar að tala um það og þá byrjuðu þau að rífast,“ sagði móðirin. Ntantes neitar allri sök.Vísir/Anton Brink Fyrrverandi kærastan var einnig spurð út í sambandsslitin. „Við vorum að fara að hætta saman en það þýðir ekki að við myndum ekki ná að laga það,“ sagði hún. Ætlað að innheimta peninga Zingara á að hafa sagt systur sinni að hann væri að fara föstudaginn 28. nóvember heim til Ntentes til að innheimta peninga. Fyrrverandi kærastan tekur undir að Ntentes hafi verið einn af nokkrum sem skulduðu Zingara peninga. Ntentes hafi fengið lánaðan pening, yfir hundrað þúsund krónur, og enn ekki greitt Zingara aftur. Ntentes var síðan ekki heima og hafi sagst ætla að koma heim til Zingara og greiða honum peninginn. Systirin var ekki viss hver fjárhagsstaða bróður hennar var en tók fram að hann fengi greitt frá Vinnumálastofnun og þyrfti ekki að greiða leigu fyrir íbúðina þar sem hann væri að taka íbúðina í gegn. Hún vissi að bróðir hennar neytti fíkniefna á við kókaín en töluvert magn fannst í íbúð hans. Hún hafði aldrei spurt hann hins vegar hvort hann væri fíkniefnasali. Allar nýttu þær sér aðstoð túlks við að gefa skýrslu. 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