„Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. september 2026 09:25 Gísli Ægir segist ekki muna eftir öðru eins ástandi á veg. Veitingahúsarekandi á Bíldudal segir vegi í heimabyggðinni vera algjörlega í ólestri en þúsundir hafa horft á myndband þar sem má sjá hann keyra holóttan veg í Arnarfirði. Hann segir ástandið aldrei hafa verið svo slæmt líkt og nú. Rætt er við Gísla Ægi Ágútsson verta á Vegamótum á Bíldudal í Bítinu á Bylgjunni um málið. Hann birti myndband af akstri sínum frá Bíldudal í Arnarfirði á Facebook en þar má sjá fjölda djúpra hola og grínast Gísli með að það megi keyra veginn á tíu kílómetra hraða, en ekki meira. Myndbandið má sjá neðar í fréttinni. „Ég myndi nú bara segja að þetta væri ófært sko. Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð. Það hefur nú oft mikið af holum en þær eru orðnar svo fjári djúpar, þú ert bara á hossinu. Þetta var ekki einu sinni versti kaflinn sem ég setti í þetta vídjó,“ segir Gísli. Hann segir umræddan veg vinsælan meðal flutningabílstjóra því á þessari leið sé hægt að fara einn fjallveg í stað þriggja og hann sé því mikið tekinn á leiðinni í Flókalund. „Það átti nú held ég að vera búið að bjóða þennan veg, sem er ekki fyrirsjáanlegt að verði gert. Eins og fyrir minn bissness, nú er ég með veitingastað og verslun hérna á Bíldudal, Vegamót. Við fáum mikla umferð sem kemur keyrandi að sunnan og fer út að Látrabjargi og fer inn á Dynjanda, en hún keyrir meira og minna Barðaströndina, yfir kleifann hérna, út á bjarg og ég vil meina að staðirnir hérna, Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur, við fáum ekki traffíkina hérna í gegn hjá okkur af því að þetta er náttúrulega bara merkt torfært og fólk vill keyra hring, ekki fram og til baka eins og við viljum flest.“ Um leið og þessi vegur væri orðinn frambærilegur yrðu sumarviðskiptin mun blómlegri og renna sterkari stoðum undir ferðaþjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum. Hann segir margt í gangi í vegaframkvæmdum sem sé samgöngubót meðal annars vegur yfir Dynjandisheiði en segist þó sakna þess að vetrarþjónusta fyrir þann veg sé ekki í boði um helgar. Eru Vestfirðingar kannski orðnir vanir þessu? Gera sér ekki vonir um svakalegar samgöngubætur allt í einu? „Væntingarnar hjá mér eru ekki háar, það er bara að maður geti kannski keyrt á sjötíu en ekki tíu.“ Vesturbyggð Samgöngumál Bítið Tengdar fréttir Syngjandi kaupfélagsstjóri á Bíldudal Staðurinn er eina verslunin á staðnum, veitingastaðurinn, kaffihúsið og barinn í bænum, auk þess að vera félagsmiðstöð bæjarbúa. Hér erum við að tala um Vegamót á Bíldudal þar sem kaupfélagsstjórinn á það til að taka upp gítarinn og spila og syngja fyrir viðskiptavini. 15. ágúst 2022 21:16 Mest lesið Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent Fleiri fréttir „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Sjá meira