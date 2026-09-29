Innlent

„Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Gísli Ægir segist ekki muna eftir öðru eins ástandi á veg.
Gísli Ægir segist ekki muna eftir öðru eins ástandi á veg.

Veitingahúsarekandi á Bíldudal segir vegi í heimabyggðinni vera algjörlega í ólestri en þúsundir hafa horft á myndband þar sem má sjá hann keyra holóttan veg í Arnarfirði. Hann segir ástandið aldrei hafa verið svo slæmt líkt og nú.

Rætt er við Gísla Ægi Ágútsson verta á Vegamótum á Bíldudal í Bítinu á Bylgjunni um málið. Hann birti myndband af akstri sínum frá Bíldudal í Arnarfirði á Facebook en þar má sjá fjölda djúpra hola og grínast Gísli með að það megi keyra veginn á tíu kílómetra hraða, en ekki meira. Myndbandið má sjá neðar í fréttinni.

„Ég myndi nú bara segja að þetta væri ófært sko. Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð. Það hefur nú oft mikið af holum en þær eru orðnar svo fjári djúpar, þú ert bara á hossinu. Þetta var ekki einu sinni versti kaflinn sem ég setti í þetta vídjó,“ segir Gísli. Hann segir umræddan veg vinsælan meðal flutningabílstjóra því á þessari leið sé hægt að fara einn fjallveg í stað þriggja og hann sé því mikið tekinn á leiðinni í Flókalund.

„Það átti nú held ég að vera búið að bjóða þennan veg, sem er ekki fyrirsjáanlegt að verði gert. Eins og fyrir minn bissness, nú er ég með veitingastað og verslun hérna á Bíldudal, Vegamót. Við fáum mikla umferð sem kemur keyrandi að sunnan og fer út að Látrabjargi og fer inn á Dynjanda, en hún keyrir meira og minna Barðaströndina, yfir kleifann hérna, út á bjarg og ég vil meina að staðirnir hérna, Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur, við fáum ekki traffíkina hérna í gegn hjá okkur af því að þetta er náttúrulega bara merkt torfært og fólk vill keyra hring, ekki fram og til baka eins og við viljum flest.“

Um leið og þessi vegur væri orðinn frambærilegur yrðu sumarviðskiptin mun blómlegri og renna sterkari stoðum undir ferðaþjónustu á sunnanverðum Vestfjörðum. Hann segir margt í gangi í vegaframkvæmdum sem sé samgöngubót meðal annars vegur yfir Dynjandisheiði en segist þó sakna þess að vetrarþjónusta fyrir þann veg sé ekki í boði um helgar.

Eru Vestfirðingar kannski orðnir vanir þessu? Gera sér ekki vonir um svakalegar samgöngubætur allt í einu?

„Væntingarnar hjá mér eru ekki háar, það er bara að maður geti kannski keyrt á sjötíu en ekki tíu.“

Vesturbyggð Samgöngumál Bítið

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