Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. september 2026 12:39 Brynhildur Bolladóttir er nýr formaður Samtaka um bíllausan lífsstíl, hér fyrir miðju ásamt nýrri stjórn þó Gísla Martein vanti á myndina. Brynhildur Bolladóttir var kjörin formaður Samtaka um bíllausan lífsstíl á aðalfundi samtakanna sem haldinn var í gær. Samtökin segir tímabært að skipulagsyfirvöld, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, séu meðvituð um mikilvægi þess að greiða veginn fyrir virkum samgöngumátum. Gísli Marteinn Baldursson sjónvarpsmaður er einnig í stjórn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Þar segir að bíllaus lífstíll eigi að vera raunhæfur og aðgengilegur kostur fyrir fleiri, enda sýni kannanir að stór hópur fólks vilji geta ferðast öðruvísi en á bíl. Margt gott hafi áunnist í þátt átt síðastliðin ár en gera megi betur. Vilja samtökin vinna með stjórnvöldum, sveitarfélögum, fyrirtækjum og almenningi að lausnum sem auki ferðafrelsi fólks. „Það er tímabært fyrir skipulagsyfirvöld, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, að vera meðvituð um mikilvægi þess að greiða veginn fyrir virkum samgöngumátum en það er besta og eina leiðin til að bæta umferð til framtíðar. Sem dæmi má nefna að á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar á morgun eru þrír dagskrárliðir um beygjuakreinar á Höfðabakka/Bæjarhálsi og m.a. tillaga meirihlutans um að „vinda ofan af þrengingum á gatnamótum á Höfðabakka/Bæjarhálsi“, sem lýsir mjög vel hugarfarinu - en beygjuvasar eru aðeins hugsaðir fyrir bíla og hættulegir öllum öðrum.“ Þá nefna samtökin að einnig eigi að ræða um endurskoðun deiliskipulags Suðurlandsbrautar, sem „hafi ótrúlegt en satt“ orðið að risastóru kosningamáli í sveitarstjórnarkosningum í vor. Þar eigi að halda í pláss fyrir ´bila á kostnað mannvænlegs umhverfis, þar sem fólk langi til að vera, ganga, hjóla og taka almenningssamgöngur. „Hafa ber í huga að mikil íbúðauppbygging er að rísa í nágrenni Suðurlandsbrautar og búast má við fjölda fólks sem þarf að ganga yfir götuna dag hvern á leið í skóla og íþróttastarf. Að okkar mati vantar að stjórnvöld taki tillit til þarfa fólks frekar en bíla í þessu samhengi og óskandi að sá fókus verði til umræðu í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkurborgar,“ segir nýkjörinn formaður Brynhildur Bolladóttir. Meðstjórnendur og varamenn eru þau: Albína Pálsdóttir, Anna Margrét Ásbjarnardóttir, Geir Finnsson, Gísli Marteinn Baldursson, Halldóra Þórsdóttir, Hrafnhildur Ingibjargardóttir Hallsdóttir, Kjartan Sveinn Guðmundsson, Rán Flygenring, Sveinn Þórhallsson og Viktor Lorange. Félagasamtök Samgöngumál Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Fleiri fréttir Skora á borgina að afturkalla uppsagnir við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Sjá meira