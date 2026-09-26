Ísland - Eistland 1-1 | Svekkjandi jafntefli fyrir Ísland Gunnar Berg Stefánsson skrifar 26. september 2026 15:02 Ísland náði ekki að skapa sér nógu mörg færi gegn Eistlandi. Anton/Vísir Ísland gerði svekkjandi 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Ísland náði forystunni rétt fyrir hálfleik en í seinni hálfleik náði Eistland að jafna og reyndust það einu mörk leiksins. Nánari umfjöllun og viðtöl birtast á Vísi eftir skamma stund. Landslið karla í fótbolta Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta