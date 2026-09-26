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Ís­land - Eist­land 1-1 | Svekkjandi jafn­tefli fyrir Ís­land

Gunnar Berg Stefánsson skrifar
Ísland náði ekki að skapa sér nógu mörg færi gegn Eistlandi.
Ísland náði ekki að skapa sér nógu mörg færi gegn Eistlandi. Anton/Vísir

Ísland gerði svekkjandi 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik í riðlakeppni Þjóðadeildarinnar. Ísland náði forystunni rétt fyrir hálfleik en í seinni hálfleik náði Eistland að jafna og reyndust það einu mörk leiksins. Nánari umfjöllun og viðtöl birtast á Vísi eftir skamma stund.

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