Fótbolti

Blaða­manna­fundi Heimis frestað og von á yfir­lýsingu

Aron Guðmundsson skrifar
Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leik gegn Kósóvó á dögunum
Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leik gegn Kósóvó á dögunum Vísir/Getty

Blaðamannafundi Írska landsliðsins, þar sem landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgrímsson átti meðal annars að sitja fyrir leik liðsins gegn Ísrael á morgun hefur verið frestað og von er á yfirlýsingu frá írska landsliðinu.

Frá þessu greinir írski ríkismiðillinn RTE núna í morgun en mikið fjaðrafok hefur verið í aðdraganda leiksins og pressað á írska landsliðið að sniðganga leikinn sökum stöðunnar á Gaza.

„Fimmtán mínútum áður en að fundurinn átti að hefjast voru blaðamenn á svæðinu látnir vita af þvíað honum yrði frestað,“ segir í frétt RTE. Búist sé við því að blaðamannafundurinn fari fram seinna í dag en að í millitíðinni muni berast yfirlýsing frá leikmönnum írska landsliðsins. 

Ísraelar hafa beint spjótum sínum að Heimi í aðdraganda þessa fyrri leiks liðanna sem fram fer á hlutlausum velli í Debrecen í Ungverjalandi á morgun í Þjóðadeild UEFA. 

Heimir hefur áður sagt frá því að leikmönnum írska landsliðsins þyki óþægilegt að vera í þessari stöðu. Ummæli hans á blaðamannafundi á dögunum féllu ekki vel í kramið hjá forráðamönnum ísraelska knattspyrnusambandsins. 

„Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael.,“ sagði Heimir en þau ummæli drógu dilk á eftir sér. Harðorð yfirlýsing knattspyrnusambands Ísrael fylgdi og var Heimir sakaður um „fáfræði, hræsni og heimsku“.

Írska knattspyrnusambandið hefur sætt mikilli gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðunarinnar að spila komandi leiki við Ísrael. Írar spila báða leikina við Ísrael í komandi glugga; í Ungverjalandi þann 27. september (heimaleikur Ísraels) og í Serbíu þann 4. október (heimaleikur Íra).

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