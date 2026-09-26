Blaðamannafundi Heimis frestað og von á yfirlýsingu Aron Guðmundsson skrifar 26. september 2026 08:50 Heimir þakkar stuðningsmönnum Írlands eftir leik gegn Kósóvó á dögunum Vísir/Getty Blaðamannafundi Írska landsliðsins, þar sem landsliðsþjálfarinn Heimir Hallgrímsson átti meðal annars að sitja fyrir leik liðsins gegn Ísrael á morgun hefur verið frestað og von er á yfirlýsingu frá írska landsliðinu. Frá þessu greinir írski ríkismiðillinn RTE núna í morgun en mikið fjaðrafok hefur verið í aðdraganda leiksins og pressað á írska landsliðið að sniðganga leikinn sökum stöðunnar á Gaza. „Fimmtán mínútum áður en að fundurinn átti að hefjast voru blaðamenn á svæðinu látnir vita af þvíað honum yrði frestað,“ segir í frétt RTE. Búist sé við því að blaðamannafundurinn fari fram seinna í dag en að í millitíðinni muni berast yfirlýsing frá leikmönnum írska landsliðsins. Ísraelar hafa beint spjótum sínum að Heimi í aðdraganda þessa fyrri leiks liðanna sem fram fer á hlutlausum velli í Debrecen í Ungverjalandi á morgun í Þjóðadeild UEFA. Heimir hefur áður sagt frá því að leikmönnum írska landsliðsins þyki óþægilegt að vera í þessari stöðu. Ummæli hans á blaðamannafundi á dögunum féllu ekki vel í kramið hjá forráðamönnum ísraelska knattspyrnusambandsins. „Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael.,“ sagði Heimir en þau ummæli drógu dilk á eftir sér. Harðorð yfirlýsing knattspyrnusambands Ísrael fylgdi og var Heimir sakaður um „fáfræði, hræsni og heimsku“. Írska knattspyrnusambandið hefur sætt mikilli gagnrýni heima fyrir vegna ákvörðunarinnar að spila komandi leiki við Ísrael. Írar spila báða leikina við Ísrael í komandi glugga; í Ungverjalandi þann 27. september (heimaleikur Ísraels) og í Serbíu þann 4. október (heimaleikur Íra). Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Fótbolti Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Internetið gerir grín að Caleb Williams Sport „Höfum talað digurbarkalega um það“ Fótbolti Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Fótbolti Celtic og Rangers áfrýja Sport Nafnarnir í KA sáu um Val Sport Allt vitlaust á landsliðsæfingu þegar ungir mættu gömlum Sport „Getum ekki mætt í neinn leik og leyft okkur að slaka á“ Sport Fleiri fréttir „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ „Höfum talað digurbarkalega um það“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Sjáðu stórkostlega aukaspyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum Lærisveinn Heimis tók af skarið: „Leikurinn við Ísrael ætti ekki að fara fram“ Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Kósíheit inni og volg mjólk eftir æfingu: „Galið að skjóta svona á okkar kynslóð“ Arnar og Orri sátu fyrir svörum daginn fyrir fyrsta leik Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Kominn fram úr Zlatan og Ronaldo Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Stressandi dagur: „Gerðist mjög seint“ Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Rooney tekur fyrir kjaftasögur Konaté dregur sig úr franska hópnum vegna meiðsla Klopp og Xavi sættust á stig Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Noregur - Danmörk 3-2 | Fyrsti sigurinn á Dönum í 26 ár Kósovó - Írland 1-0 | Heimir og félagar byrja á tapi í Kosovo Ókeypis að sjá vonarstjörnur Íslands og Frakklands Landsliðin flúðu haustlægðina Mætir Haaland eftir að hafa þjálfað hann 16 ára „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjá meira