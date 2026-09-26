Mikil óvissa er uppi varðandi leik Írlands við Ísrael í Þjóðadeild UEFA á morgun. Blaðamannafundi Heimis Hallgrímssonar var frestað, hans lið hefur enn ekki mætt til æfinga og það berast af því óstaðfest tíðindi að leikmenn séu hættir við að gefa kost á sér í leikinn.
Írski ríkismiðillinn RTE hefur fjallað mikið um málið núna í morgun en stundarfjórðungi áður en blaðamannafundur Heimis Hallgrímssonar, landsliðsþjálfara Írlands, átti að hefjast var honum frestað.
Blaðamannafundurinn átti að eiga sér stað fyrir síðustu æfingu Íra fyrir leik morgundagsins en staðan núna er hins vegar sú að liðið hefur enn ekki mætt til æfingar og er áfram á liðshóteli sínu.
Mikil andstaða hefur verið meðal írsku þjóðarinnar gagnvart því að landsliðið mæti til leiks og keppi við Ísrael í ljósi stöðunnar sem uppi er á Gaza og þess stríðsreksturs sem Ísraelar hafa viðhaft þar.
Hingað til hefur lítið borið á brestum hvað varðar samstöðu írska liðsins í því að mæta til leiks gegn landsliði Ísrael en brestir virðast nú hafa tekið að myndast.
Nokkrir írskir blaðamenn, þar á meðal Daniel McDonnel hjá Irish Independent, greina nú frá því að Gavin Bazunu, markvörður í írska landsliðinu, hafi gefið það til kynna að hann vilji ekki spila gegn Ísrael. Fleiri leikmenn íhugi það nú einnig.
Developments with Ireland: My understanding is that Gavin Bazunu has indicated that he doesn't want to play in the game - a view expressed in meeting last night. And there are other players now deliberating over coming with him. Training delayed.— Daniel McDonnell (@McDonnellDan) September 26, 2026
Developments with Ireland: My understanding is that Gavin Bazunu has indicated that he doesn't want to play in the game - a view expressed in meeting last night. And there are other players now deliberating over coming with him. Training delayed.
Írsku blaðamennirnir sem voru mættir á blaðamannafund Heimis í morgun í Debrecen bíða nú fyrir utan liðshótel írska landsliðsins þar sem stíf fundarhöld leikmanna og þjálfara eru nú í gangi.
„Það gætu verið fjórir eða fimm leikmenn sem hafa nú ákveðið að þeir vilji ekki taka þátt í leiknum,“ segir Brendan O´Connor, blaðamaður RTE. „Ef þeir standa við yfirlýst markmið sitt um að þeir verði að vera allir saman í þessu, þá gæti vel farið svo að ef einn leikmaður eða fleiri vilji ekki taka þátt þá muni enginn af þeim taka þátt.“
Now outside the Irish team hotel in Debrecen where meetings involving players and management are continuing pic.twitter.com/Dt8x2J0PR4— Daniel McDonnell (@McDonnellDan) September 26, 2026
Now outside the Irish team hotel in Debrecen where meetings involving players and management are continuing pic.twitter.com/Dt8x2J0PR4
Ísraelar hafa beint spjótum sínum að Heimi í aðdraganda þessa fyrri leiks liðanna sem fram fer á hlutlausum velli í Debrecen í Ungverjalandi á morgun í Þjóðadeild UEFA.
Heimir hefur áður sagt frá því að leikmönnum írska landsliðsins þyki óþægilegt að vera í þessari stöðu. Ummæli hans á blaðamannafundi á dögunum féllu ekki vel í kramið hjá forráðamönnum ísraelska knattspyrnusambandsins.
„Við erum ekki að spila með þjóðarmorði, við erum að spila gegn þjóðarmorði. Við erum að spila gegn Ísrael, við erum ekki að spila með Ísrael,“ sagði Heimir en þau ummæli drógu dilk á eftir sér. Harðorð yfirlýsing knattspyrnusambands Ísrael fylgdi og var Heimir sakaður um „fáfræði, hræsni og heimsku“.
Beðið er yfirlýsingar frá írska landsliðinu en óhætt er að segja á þessum tímapunkti að ekki sé ljóst á þessari stundu hvort leikur Írlands og Ísrael fari fram.