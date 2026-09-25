Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin gegn Frakklandi í dag, í leik með U21-landsliði Íslands, með mögnuðu marki beint úr aukaspyrnu. Markið má sjá á Vísi.
Frakkar komust yfir í fyrri hálfleik með marki Tottenham-mannsins Mathys Tel en Daníel jafnaði metin á 52. mínútu.
Hann skaut þá beint úr aukaspyrnu, yfir varnarvegginn og efst í vinstra hornið, óverjandi fyrir Newcastle-manninn Ewen Jaouen í marki Frakklands. Markið má sjá hér að neðan.
Leikurinn fer fram á Þróttarvelli og er staðan 1-1 þegar þetta er skrifað en hægt er að lesa um leikinn með því að smella hér.
Daníel Tristan skoraði einnig gegn Frökkum á útivelli í lok mars, úr vítaspyrnu í 2-1 tapi Íslands.