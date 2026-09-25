Fótbolti

Sjáðu stór­kost­lega auka­spyrnu Daníels Tristans gegn Frökkum

Sindri Sverrisson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen lék með A-landsliðinu síðasta haust en nú er þessi tvítugi framherji með U21-landsliðinu.
Daníel Tristan Guðjohnsen lék með A-landsliðinu síðasta haust en nú er þessi tvítugi framherji með U21-landsliðinu. Getty

Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin gegn Frakklandi í dag, í leik með U21-landsliði Íslands, með mögnuðu marki beint úr aukaspyrnu. Markið má sjá á Vísi.

Frakkar komust yfir í fyrri hálfleik með marki Tottenham-mannsins Mathys Tel en Daníel jafnaði metin á 52. mínútu.

Hann skaut þá beint úr aukaspyrnu, yfir varnarvegginn og efst í vinstra hornið, óverjandi fyrir Newcastle-manninn Ewen Jaouen í marki Frakklands. Markið má sjá hér að neðan.

Klippa: Aukaspyrna Daníels Tristans

Leikurinn fer fram á Þróttarvelli og er staðan 1-1 þegar þetta er skrifað en hægt er að lesa um leikinn með því að smella hér.

Daníel Tristan skoraði einnig gegn Frökkum á útivelli í lok mars, úr vítaspyrnu í 2-1 tapi Íslands.

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