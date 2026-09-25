Hafði ekkert með átök sundþjálfaranna að gera Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. september 2026 13:44 Sundþjálfari KR ógnaði sundþjálfara Gróttu með hníf fyrir fund Sundsambands Íslands. Vísir/Atli Zoltán Belányi, sundþjálfari frá KR, hefur ítrekað verið tengdur við átök sem komu upp á milli sundþjálfara í síðustu viku. Hann er ekki viðriðinn málið og sé tengingin skaðleg fyrir mannorð hans og orðspor. Greint var frá átökum á milli sundþjálfara á Vísi í síðustu viku þar sem sundþjálfari KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður um að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu. Zoltán starfar sem sundþjálfari hjá KR en er ekki umræddur þjálfari. Samkvæmt ábendingu til fréttastofu telur fólk að hann hafi verið viðriðinn málið þar sem hann var eini karlkyns þjálfarinn skráður á heimasíðu sunddeildar KR. Vert er að taka fram að nafn meints árásarmanns var fjarlægt af heimasíðunni eftir að fjallað var um málið í fjölmiðlum. Maðurinn sem var handtekinn var á fertugsaldri en Zoltán er í kringum sextíu ára gamall. „Í tengslum við ofbeldisatvikið sem átti sér stað í síðustu viku milli tveggja aðila hafa ákveðnir aðilar nefnt fullt nafn mitt í Facebook-ummælum og tengt mig við það sem gerðist. Ég hafna þessu alfarið,“ skrifar Zoltán í færslu á Facebook. Hann segir að þeir sem tengi nafn hans við atvikið séu að móðga hann og skaða mannorð hans og orðspor. „Ég krefst þess að viðkomandi leiðrétti þessar rangfærslur opinberlega og að þeir biðjist afsökunar í viðkomandi athugasemdum. Ég vænti þess jafnframt að viðkomandi aðilar forðist í framtíðinni að tengja nafn mitt við atvik sem ég hef enga aðild að.“ Krefst afsökunarbeiðni Í samtali við fréttastofu segir Zoltán að margir hafi komið að tali við hann og haldið að hann hafi haft eitthvað við málið að gera. Einnig hafi fólk á samfélagsmiðlum tengt nafn hans við fréttirnar. Zoltán starfar bæði við sundkennslu og í grunnskóla svo það fyrsta sem hann gerði var að hafa samband við skólastjóra grunnskólans. „Ég varð að taka fyrsta skrefið til að verja mig sjálfan strax,“ segir hann. Hann leitaði til lögfræðings með það í huga að kæra þá sem tengdu nafn hans við málið. Lögfræðingurinn hafi hins vegar stoppað hann af í bili. „Ef þetta fólk þorir að koma fram og senda mér einkaskilaboð til að biðjast afsökunar, þá væru þau að koma vel fram,“ segir hann og bætir við að ein afsökunarbeiðni myndi leysa málið. KR Sund Lögreglumál Mest lesið Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent María Sigurðardóttir er látin Innlent Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku Innlent Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Innlent Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Innlent Holmes flutt á áfangaheimili Erlent Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Innlent „Mistök að fela honum forystu“ Innlent „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Innlent Fleiri fréttir Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Hafði ekkert með átök sundþjálfaranna að gera Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Bein útsending: Sjálfsvíg á Íslandi – staðan, forvarnir og leiðin fram á við „Við erum ekki að byrja á núlli“ Fimm ára dómur Norberts staðfestur Veita ekki viðtöl eftir ríkisstjórnarfund Jöfnuður næst ekki í um öðrum hverjum kosningum Kjarni málsins sé að Inga hafi ekki sagt alveg rétt frá Endurskoða samning SÁÁ María Sigurðardóttir er látin Handtekinn fyrir líkamsárás, rán, íkveikju og þjófnað Fulltrúi Íslands yfirgaf ekki salinn með hinum Meira um krabbamein hjá yngra fólki sem eigi að borða rautt kjöt mest einu sinni í viku „Það er skilgreiningin á því að pissa í skóinn sinn“ Sorpa skoðar að fara í mál við grenndargámasóða „Mistök að fela honum forystu“ „Ég hef mikið til verið hér á eigin spýtur“ Uppselt á opnunarmyndina í tveimur sölum Mundaði hníf og skotinn með rafbyssu í Hagkaup á Eiðistorgi Lögregluembættum fækkað verulega Tjón á tveimur bílum þegar tré fauk Mikill vatnsstrókur í Miðfirði Sex skriðuviðvaranir í gildi „Þetta var rétt ákvörðun“ Orðin lýsi skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar Sjá meira