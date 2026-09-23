Varnarlína landsliðsins er mörgum hugleikin fyrir komandi landsleiki Íslands í Þjóðadeild karla í fótbolta. Vísir ræddi við tvo leikmenn sem manna líklega öftustu línu í komandi leikjum.
Aron Einar Gunnarsson tilkynnti í dag að leikirnir í haust yrðu hans síðustu með liðinu. Hann er einn fárra varnarmanna í hópnum og einhverjir hafa áhyggjur af stöðunni.
Guðlaugur Victor Pálsson segir ekki um séríslenskt fyrirbæri að ræða, að skortur sé á varnarmönnum.
„Fyrir mitt leyti meira bara svona glóbal dæmi frekar en eitthvað íslenskt. Ég hef séð þetta bara núna í þeim löndum sem ég hef verið að spila í að það er ekkert rosalega mikið af hreinræktuðum varnarmönnum; þessum svona gamla skóla varnarmönnum að koma upp,“
„Fótboltinn er bara búinn að breytast rosalega mikið. Núna snýst þetta allt um að spila sig út úr vörninni og boltatækni. Ég held þetta sé miklu meira bara heildar glóbal dæmi frekar en eitthvað íslenskt af því ég sé þetta á mörgum öðrum stöðum,“ segir Guðlaugur Victor.
Guðlaugur er einn fjögurra í hópnum sem kalla má miðvörð en er einnig eini hreinræktaði hægri bakvörðurinn. Búast má við að mikið mæði á honum.
En er ekkert mál fyrir 35 ára gamla menn að spila fjóra leiki á aðeins ellefu dögum?
„Nei, af því að ég veit að ég passa mjög vel upp á sjálfan mig. Ég eyði rosalega miklum tíma og orku í endurheimt og er mjög fagmannlegur þegar kemur að því þannig að ég hef engar áhyggjur af því.“
Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson hefur talað fyrir því að Stefán Teitur Þórðarson spili miðvarðarstöðuna með landsliðinu.
Hvernig gengur það allt saman?
„Það gengur bara flott sko,“ segir Stefán Teitur.
„Við höfum átt góð samtöl við Arnar og ég er mjög spenntur fyrir mínu hlutverki hérna í landsliðinu. Sama þótt að hann vilji að ég spili miðvörð eða miðjumann eða hvað það er að þá veit hann, og ég held að allir hérna viti hvers konar karakter ég er með það að gera, að þá mun ég spila þar sem þjálfarinn minn segir mér að spila,“
Þannig að það er þá áskorun sem þú ert spenntur fyrir eða hvað?
„Já, ég er mjög spenntur fyrir því og ef það þýðir að ég spili leikina þá er ég mjög spenntur.“