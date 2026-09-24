Þakplötur og trampólín á flugi

Björgunarsveitir sinna nú útkalli á Stokkseyri þar sem þakplötur eru að fjúka af bóndabæ. Að sögn Jóns Þórs Víglundssonar, upplýsingafulltrúa Landsbjargar, er óttast að þakið kunni að fara af í heild sinni. Björgunarsveitir frá Eyrarbakka og Árborg eru á staðnum.
Gul viðvörun er í gildi á sunnanverðu landinu og hafa björgunarsveitir sinnt nokkrum útköllum vegna veðurs. Á Hvolsvelli og Hellu fuku ferðahýsi og trampólín. Jón Þór segir hvellinn hafa verið töluverðan í morgun og mikið rok á svæðinu.
Stormviðvörun rennur úr gildi á Suðurlandi í hádeginu en tekur gildi á Vestfjörðum klukkan þrjú og samkvæmt Veðurstofunni er fólk hvatt til þess að huga að lausamunum. Þá er varað við mikilli rigningu á austanverðu landinu í dag. Búast má við vatnavöxtum og aukin hætta er á skriðuföllum.