Innlent

Nauðgaði sofandi sam­býlis­konu sinni og tók myndir

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Norðurlands eystra úrskurðaði manninn í gæsluvarðhald og Landsréttur hefur staðfest úrskurðinn.
Héraðsdómur Norðurlands eystra úrskurðaði manninn í gæsluvarðhald og Landsréttur hefur staðfest úrskurðinn. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 9. október vegna gruns um áralangt gróft ofbeldi í garð sambýliskonu sinnar. Hann er meðal annars grunaður um að hafa nauðgað konunni ítrekað á meðan hún svaf en myndir af slíku athæfi fundust í síma hans við rannsókn málsins.

Landsréttur kvað upp úrskurð í máli mannsins þann 14. september síðastliðinn en með honum var úrskurður Héraðsdóms Norðurlands eystra staðfestur.

Hófst vegna sjálfsvígstilraunar

Í honum segir að í greinargerð Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra sé atvikum málsins lýst sem svo að rannsókn þess hafi hafist aðfaranótt laugardagsins 29. ágúst. Það hafi fyrst komið inn á borð lögreglu vegna sjálfsvígstilraunar mannsins. 

Þegar lögreglan kom á vettvang hafi konan farið að tjá sig um áralangt ofbeldi sem hún hefði búið við síðan samband þeirra hófst. 

„Hún lýsir miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi og stjórnun og kúgun. Hún lýsir því að sakborningur hafi ítrekað tekið hana hálstaki, stungið hana með hníf í bakið, lagt hafnaboltakylfu að hálsi hennar og ítrekað neytt hana til kynlífs með ofbeldi og án hennar samþykkis.“

Myndir af nauðgunum í símanum

Í síma mannsins hafi fundist myndir þar sem hann er að stunda kynlíf með konunni og hún virðist vera sofandi. Hann hafi játað að hafa ítrekað neytt konuna til kynlífs með ofbeldi og hafa líka stundað kynlíf með henni þegar hún var sofandi. 

„Hann lýsir þeim tilvikum þannig að brotaþoli hafi sofnað eftir að þau hófu kynlífið og hann haldið áfram eftir að hún sofnaði. Brotaþoli vissi ekki af þessum tilvikum þegar gögn um þetta voru borin undir hana og varð fyrir áfalli við að sjá þessar myndir. Sakborningur viðurkennir að hafa með aflsmunum neytt brotaþola til kynlífs.“ 

Þá segir að hvorki maðurinn né konan geti tímasett tilvikin nákvæmlega en konan lýsi því yfir að þetta hafi gerst um það bil tvisvar í mánuði á sambúðartímanum en suma mánuði hafi slíkt ekki gerst. „Miðað við frásögn brotaþola eru tilvikin því mjög mörg.“ 

Maðurinn hafi játað þetta en segi tilvikin færri. Hann hafi einnig játað líkamsárásir, kyrkingar, hnífsstungu og fleira. Hann hefur einnig játað að hafa beitt konuna og börn þeirra mikilli stjórnun og kúgun. 

„Sakborningur hefur einnig ítrekað hótað að drepa sig, brotaþola og börnin.“

Sleppur ekki við gæsluvarðhald vegna andlegra veikinda

Í úrskurði Landsréttar segir að maðurinn hafi krafist þess að gæsluvarðhaldsúrskurður héraðsdóms yrði felldur úr gildi og til vara að honum yrði gert að sæta vistun á sjúkrahúsi eða viðeigandi geðheilbrigðisstofnun í stað gæsluvarðhalds en að því frágengnu að gæsluvarðhaldi yrði markaður skemmri tími.

„Af hálfu varnaraðila hefur verið vísað til heilsufars hans. Fram er komið að hann dvaldi um tíma á geðdeild […] en hefur nú verið útskrifaður þaðan og situr í gæsluvarðhaldi. Samkvæmt 29. gr. laga nr. 15/2016 um fullnustu refsinga skulu fangar njóta sambærilegrar heilbrigðisþjónustu og almennt gildir. Að því gættu en að öðru leyti með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar verður hann staðfestur,“ segir í niðurstöðu Landsréttar.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Dómsmál Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið