„Þetta er örugglega dauðastríð sem tekur langan tíma“ Freyja Þórisdóttir skrifar 18. september 2026 22:59 Starfsmaður Vegagerðarinnar á Patreksfirði segir að hann hefði að öllum líkindum ekki tekið eftir hvalrekanum nema af því að erlendir ferðamenn höfðu stöðvað bíl sinn úti í kanti til þess að labba að hræinu og skoða það. Aðsend/Vísir/Vilhelm Starfsmaður Vegagerðarinnar á Patreksfirði segir andarnefjuna sem liggi á Skeiðsnesi í Kjálkafirði ekki vera þá fyrstu sinnar tegundar sem reki á land á Vestfjörðum í sumar. Hann telji hvalreka hafa verið tíðari á svæðinu í sumar en áður sem sé miður enda langur og hræðilegur dauðdagi. Dýrið sem hefur verið fjallað um hafi líklega rekið á land og drepist fyrr en áður hefur komið fram. „Þetta var í gær, ekki í dag,“ segir Sverrir Fannberg en hann var á ferð um Kjálkafjörð í gær ásamt samstarfsmönnum sínum en þeir tóku eftir bíl sem hafði verið lagt út í kant og ákváðu að athuga hvort það hefði eitthvað komið upp á. Hringdu í lögregluna „Við vorum á leiðinni heim af vinnufundi innan úr Búðardal og tókum eftir að bílum var lagt út vegkantinum. Þannig að við stoppuðum til að athuga með þau,“ segir hann en þau hafi svo bent þeim á hvalshræið. Ferðamennirnir hafi verið búnir að hringja í lögregluna til þess að tilkynna henni um hvalrekann og Sverrir segir lögregluna hafa borið að garði skömmu á eftir þeim sjálfum. Hann tekur undir með íbúa á svæðinu sem sagði áverka á neðanverðum búk benda til þess að hún hafi háð dauðastríð á nesinu. „Það var háfjara þegar við komum að henni í gær. Þannig að maður má alveg geta sér til að eitthvað af þessum sárum sé eftir að hafa verið að berjast í steinunum.“ Augun glansi og verði svo hvít Hún hafi verið mjög illa farin og það hafi verið erfitt að horfa upp á dýrið sem hafi greinilega reynt eftir fremsta megni að komast lífs af. Sverrir telji að hún hafi dáið örskömmu áður en þau komu að hræinu. Hann meti það út frá því hvernig augun litu út. Andarnefjan hafi því ekki verið nýdauð í dag eins og áður kom fram. „Þú veist með þegar hlutir deyja þá svona glansar yfir augun af þeim fyrst, svo verða þau svona hvít en það hefur ekkert orðið þannig ennþá þarna á þessu tímabili.“ Hefur þú orðið var við hvalreka á Vestfjörðum síðustu mánuði? Áttu myndefni? Sendu okkur fréttaskot. Einnig er hægt að senda póst á ritstjorn@visir.is „Það var svolítið hræðilegt að sjá þetta. Þetta er reyndar búið að vera dálítið oft á landinu núna í sumar,“ segir hann þá en hann muni eftir í það minnsta einu tilfelli þar sem andarnefju rak á land á Vestfjörðum í sumar. „Hún var nær Patreksfirði en það er búið að vera dálítið um hvalreka að synda upp í fjörur núna,“ segir Sverrir. „Það er náttúrulega alltaf leiðinlegt að sjá dýrin deyja svona. Út af því að þetta er örugglega dauðastríð sem tekur langan tíma.“ Hvalir Fjallabyggð Dýr Vegagerð Mest lesið Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Innlent Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Innlent Sundþjálfari KR með hníf á lofti fyrir lykilfund sundfólks Innlent Játar innbrot í búin Innlent Bandaríkin hafi samið við Danmörku um Grænland Erlent „Ég þekkti strax höfuðið á henni úr fjarska“ Innlent Norðmenn kynna „stærstu breytingarnar frá upphafi“ á EES samstarfinu Erlent KR-ingar harma sundátökin: „Mikilvægt að við hlúum hvert að öðru“ Innlent „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Innlent Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Innlent Fleiri fréttir „Þetta er örugglega dauðastríð sem tekur langan tíma“ „Það var bara blankalogn hjá þeim og þeir voru með óvirka vél“ Sjö um borð þegar bíll valt á Barðastrandarvegi „Við höfum iðulega verið tossinn í bekknum“ KR-ingar harma sundátökin: „Mikilvægt að við hlúum hvert að öðru“ „Ég þekkti strax höfuðið á henni úr fjarska“ Steinhissa á sjö ára kröfu yfir „burðardýrum“ Undirrituðu viljayfirlýsingu um stækkun VMA Segja kröfulista Icelandair tefja samninga Carlsberg og Kamala komu við sögu í málsvörnum Sundþjálfari KR með hníf á lofti fyrir lykilfund sundfólks Ölvunarakstur ungmenna nálgast sögulegt hámark Fara fram á sjö og átta ár í Dettifossmálinu Fundi lokið án árangurs fimm dögum fyrir verkfall flugvirkja Viðar Örn gaf Sævari Louis Vuitton-tösku Miklar áhyggjur af þekkingunni sem glatist með starfslokunum Moskítóflugan virðist hafa gufað upp Enginn með stöðu sakbornings vegna banaslyssins Játar innbrot í búin Reyna að afstýra verkfalli og moskítóflugan horfin Níu ákærðir fyrir að flytja inn rúm hundrað kíló kókaíns „Er þetta ekki komið út í hártoganir?“ Lífsnauðsynlegt að meðhöndla risarækjur líkt og kjúkling Ríkissjóður gæti tekið yfir skuldir Rúv: „Skattgreiðendur borga reikning sem þeir áttu ekki von á“ Útlit fyrir úrkomubakka og þokuloft Vill þyngri refsingu fyrir Margréti Löf Fundað í flugvirkjadeilu Þurftu að keyra á hnífamann sem slóst við lögreglu Fjárlögin leiði til stöðnunar Landspítalans Áhugamálunum forgangsraðað framar náminu Sjá meira