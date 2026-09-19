Fyrirtækið Stóruvellir ehf. í Bárðardal hættir nú framleiðslu á tólg, hamsatólg, hangifloti og útikertum eftir rúma þrjá áratugi. Nema það taki einhver við keflinu verður því ekki hægt að nálgast hamsatólg í matvöruverslunum þegar lager fyrirtækisins klárast enda eru þau ein um að framleiða hana.
Þetta staðfestir Garðar Jónsson, stofnandi Stóruvalla ehf., í samtali við Bændablaðið sem greindi fyrst frá. Garðar hóf ásamt fleirum að framleiða hamsatólg og aðrar vörur árið 1993 er fram kemur á vefsíðu fyrirtækisins en Garðar er nú að fara á eftirlaun. Hann auglýsti reksturinn til sölu í fyrra og hafði einnig reynt að ræða við Norðlenska, sem framleiðir ríflega sjö hundruð mismunandi vöruliði úr kjöti, en án árangurs.
Sem fyrr segir eru Stóruvellir eina fyrirtækið á landinu sem framleiðir hamsatólg en einnig útikerti úr tólg sem víða er að finna við leiði og þá sér í lagi yfir veturinn. Í frétt Bændablaðsins er haft eftir Garðari sem segir veltuna hjá fyrirtækinu ekki mjög mikla en framleiðsluna hafa gengið vel.
„Árið 2004 dundu síðan áföllin yfir en þá brann atvinnuhúsnæðið til grunna og það ekki einu sinni heldur tvisvar. En upp var staðið, þrjóskan nýtt til hins ýtrasta og sótið blásið af. Hafist var handa við uppbyggingu og í dag er framleiðslan í glæsilegu og vel útbúnu 160 m² húsnæði með góðum tækjabúnaði og vinnuaðstöðu,“ segir á vefsíðu fyrirtækisins en nú er komið að leiðarlokum nema það taki einhver óvænt við rekstrinum.
Í frétt Bændablaðsins kemur einnig fram að tólgin hafi verið seld í einhverju magni til útlanda þar sem hún sé notuð í sápu- og kertagerð sem og í húðkrem.