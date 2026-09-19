Tveir erlendir ríkisborgarar, karl og kona, hafa verið dæmdir í fimm og þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir peningaþvætti. Við skýrslutökur breyttist framburður þeirra beggja iðulega en maðurinn sagði konuna hjákonu sína á meðan konan sagði þau ætla að gifta sig.
Maðurinn og konan voru farþegar í bifreið sem var stöðvuð á Ásbrú í mars 2023. Ökumaðurinn var færður á lögreglustöð ásamt öllum farþegum vegna gruns um að hann væri að aka undir áhrifum fíkniefna.
Þar sögðust maðurinn og konan hafa ferðast saman til Íslands frá Brussel. Þau væru að fagna afmæli konunnar sem væri á næstunni. Aðspurð um hvernig þau þekktust sagði konan þau vera kærustupar. Þau hefðu skipulagt að ganga í hjónaband. Maðurinn sagðist hins vegar lofaður annarri konu í Bretlandi. Sú vissi ekki af hjákonunni sem hann var með á Íslandi og hjákonan vissi ekki af unnustunni.
Í handtösku mannsins fundust tæpar níu þúsund evrur og í ferðatösku konunnar átta þúsund evrur. Þá fundust sjö þúsund evrur til viðbótar í gallabuxum mannsins, samtals tæplega 24 þúsund evrur eða um 3,3 milljónir króna. Konan sagði peningana vera sparnað fyrir giftingu þeirra. Þau hefðu komið með peningana sjálf til landsins. Maðurinn sagði peningana sparnað sem hann hefði viljað dekra við kærustuna sína með.
Við átti eftir að bætast að þau ætluðu að nota peninginn hjá tannlækni í Tyrklandi, maðurinn væri plötuframleiðandi í Gana og að þau ferðuðust alltaf með mikið reiðufé. Konan sagðist einungis greiða með reiðufé og að hún „eyddi miklum pening“.
Þau gáfu svo aftur skýrslu fyrir dómi og þar sagðist maðurinn hafa unnið í vöruhúsi á Bretlandi og haft um 25 þúsund evrur í árstekjur. Þá sagði hann konuna góða vinkonu sína en ekki kærustu. Hann ítrekaði þó að hann ætti unnustu í Bretlandi. Konan vildi þó ekki meina að þau hefðu bara verið vinir. Þau hefðu á þessum tíma verið kærustupar.
Maðurinn sagðist hafa farið með evrurnar, sem hann kvaðst hafa komið með til landsins, í banka og ætlað að skipta þeim. Hann hafi þó gleymt skilríkjum og því ekki getað það. Þetta væru allt hans peningar, líka þeir sem fundust í tösku konunnar. Hluta fjármunanna hefði hann fengið fyrir að selja Rolex-úr.
Við rannsókn á síma mannsins komu þó í ljós samskipti sem maðurinn átti við annan mann daginn fyrir handtöku. Þeir mæltu sér mót á veitingastaðnum Duck and Rose í miðborg Reykjavíkur. Lögregla taldi að þar hefði maðurinn tekið á móti fjármununum.
Í ákæru var þeim gefið að sök að hafa tekið á móti fjármununum og að þeim hafi ekki getað dulist að um væri að ræða ávinning af refsiverðum brotum.
Að mati Héraðsdóms Reykjaness var mikið ósamræmi í framburði mannsins og konunnar, þeir þóttu ruglingslegir og ótrúverðugir. Ólíklegt þætti að maðurinn hefði ferðast til landsins með svo mikið reiðufé.
„Samkvæmt skilaboðum úr farsíma ákærða biður hann ákveðinn aðila að koma með peningana til sín þegar hann var hér á landi. Viðtakandinn segist ætla að gera það og þeir mæla sér mót í þeim tilgangi. Ákærði sagði fyrir dómi að hann hefði keypt fíkniefni af viðkomandi og greitt fyrir þau en aðilinn hafi átt eftir að gefa sér til baka. Það skýri þessi skilaboð en ákærði sagði einnig fyrir dómi að engin fíkniefni hafi komið við sögu hér á landi. Þykir þessi skýring ákærða á nefndum skilaboðum afar ótrúverðug,“ segir í dómnum.
Þar sem litlar sem engar trúverðugar skýringar hafi komið fram hjá ákærðu um fjárhagsmálefni þeirra þótti dómnum hægt að fullyrða að umræddir fjármunir hafi verið ávinningur af refsiverðum brotum.
Maðurinn var dæmdur í fimm mánaða fangelsi og konan í þriggja mánaða fangelsi. Refsing beggja var skilorðsbundin til tveggja ára. Þá greiddu þau málsvarnarlaun verjanda sinna og sættu upptöku á evrunum.