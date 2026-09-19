Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) lýsir þungum áhyggjum af áhrifum boðaðs verkfalls á flugvirkja. Ferðaþjónustufyrirtæki hafi þegar fengið fjölda afbókana vegna verkfallsins.
Miðvikudaginn 22. september hefst verkfall flugvirkja Icelandair vegna kjaradeilu þeirra við flugfélagið. Samningar hafa verið lausir frá áramótum og lauk fundi deiluaðila án árangurs í gær.
Í yfirlýsingu frá stjórn SAF segir að alvarleg röskun verði á allri virðiskeðju atvinnugreinarinnar verði verkfallið að veruleika. Nú þegar hafi fyrirtæki um allt land fengið fjölda afbókana og fyrirspurna um niðurfellingu, endurgreiðslu og frestun ferða.
„Íslensk ferðaþjónusta og verðmætasköpun greinarinnar fyrir samfélagið byggir á öruggum og fyrirsjáanlegum flugsamgöngum. Þegar þeim er ógnað með verkfallsaðgerðum af þessu tagi eru afleiðingarnar ekki bundnar við deiluaðila heldur lenda þær á þúsundum ferðamanna og hundruðum fyrirtækja um allt land sem eiga enga aðkomu að deilunni. Tekjutapið getur hlaupið á milljörðum á örfáum dögum og tjónið á orðspori Íslands sem áreiðanlegs áfangastaðar getur varað mun lengur,“ segir í yfirlýsingunni.
Verkfallið valdi öllu samfélaginu alvarlegu efnahagslegu tjóni. Það hafi ekki eingöngu áhrif á fyrirtæki og starfsfólk í greininni heldur einnig á tekjur ríkissjóðs og svigrúm samfélagsins til að standa undir opinberri þjónustu og öðrum sameiginlegum verkefnum.
„Stjórn SAF leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að boðað verkfall verði ekki að veruleika og að samningsaðilar leggi allt kapp á að ná samkomulagi áður en til þess kemur. Takist ekki samkomulag krefjast almannahagsmunir þess að stjórnvöld grípi inn í til að afstýra stórtjóni fyrir ferðaþjónustuna, atvinnulífið og íslenskt samfélag í heild,“ segir í yfirlýsingunni.